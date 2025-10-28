الكشف عن موعد مبدئي لعودة دي بروين

كشفت تقارير إعلامية عن موعد مبدئي متوقع أن يعود فيه البلجيكي كيفين دي بروين نجم نابولي إلى الملاعب، بعد تعرضه لإصابة.

دي بروين تعرض لإصابة قوية في عضلة الفخذ خلال مباراة الفريق أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي يوم السبت الماضي، ما سيبعده عن الملاعب لعدة أشهر.

وذكرت عدة مصادر في إيطاليا أن كيفن دي بروين سيخضع لجراحة في مدينة أنتويرب البلجيكية، وسيغيب على إثرها لعدة أشهر.

بحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن النجم البلجيكي سيضطر لإجراء العملية الجراحية غدا الأربعاء، والتي ستبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين 3 و4 أشهر.

ومن المنتظر أن يعود النجم المخضرم للمشاركة في فبراير 2026.

يُذكر أن دي بروين تعرض للإصابة نفسها في أغسطس 2023 أثناء لعبه مع مانشستر سيتي، وغاب حينها عن الفريق لمدة 5 أشهر، ما جعله يفوّت 28 مباراة مع النادي ومباراة واحدة مع المنتخب البلجيكي.

كما خضع لجراحة مماثلة قبل عامين، بينما اختار زميله ومواطنه روميلو لوكاكو، الذي أصيب بإصابة مشابهة في أغسطس الماضي، اتباع العلاج التحفظي بدلا من التدخل الجراحي.