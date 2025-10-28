المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
22:45
ميلان

ميلان

كأس خادم الحرمين الشريفين
النصر

النصر

- -
21:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإيطالي
ليتشي

ليتشي

- -
20:30
نابولي

نابولي

كأس خادم الحرمين الشريفين
الأخدود

الأخدود

- -
18:10
الهلال

الهلال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الكشف عن موعد مبدئي لعودة دي بروين

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:35 م 28/10/2025
نابولي - دي بروين

دي بروين

كشفت تقارير إعلامية عن موعد مبدئي متوقع أن يعود فيه البلجيكي كيفين دي بروين نجم نابولي إلى الملاعب، بعد تعرضه لإصابة.

دي بروين تعرض لإصابة قوية في عضلة الفخذ خلال مباراة الفريق أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي يوم السبت الماضي، ما سيبعده عن الملاعب لعدة أشهر.

وذكرت عدة مصادر في إيطاليا أن كيفن دي بروين سيخضع لجراحة في مدينة أنتويرب البلجيكية، وسيغيب على إثرها لعدة أشهر.

بحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن النجم البلجيكي سيضطر لإجراء العملية الجراحية غدا الأربعاء، والتي ستبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين 3 و4 أشهر.

ومن المنتظر أن يعود النجم المخضرم للمشاركة في فبراير 2026.

يُذكر أن دي بروين تعرض للإصابة نفسها في أغسطس 2023 أثناء لعبه مع مانشستر سيتي، وغاب حينها عن الفريق لمدة 5 أشهر، ما جعله يفوّت 28 مباراة مع النادي ومباراة واحدة مع المنتخب البلجيكي.

كما خضع لجراحة مماثلة قبل عامين، بينما اختار زميله ومواطنه روميلو لوكاكو، الذي أصيب بإصابة مشابهة في أغسطس الماضي، اتباع العلاج التحفظي بدلا من التدخل الجراحي.

الدوري الإيطالي نابولي كيفين دي بروين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg