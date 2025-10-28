المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

1 1
22:45
ميلان

ميلان

كأس خادم الحرمين الشريفين
النصر

النصر

1 2
21:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإيطالي
ليتشي

ليتشي

0 1
20:30
نابولي

نابولي

كأس خادم الحرمين الشريفين
الأخدود

الأخدود

0 1
18:10
الهلال

الهلال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

صدارة مؤقتة.. نابولي يهزم ليتشي في الدوري الإيطالي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:27 م 28/10/2025
نابولي

نابولي - صورة أرشيفية

تصدر نادي نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي بشكل مؤقت بعدما انتصر مساء اليوم الثلاثاء، على ليتشي بنتيجة 1-0.

وانتصر نابولي على ليتشي مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإيطالي 2025-26.

وسجل أندري أنجويسا الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 69 من زمن الشوط الثاني.

وكان نابولي قد انتصر في الجولة الماضية على إنتر ميلان بنتيجة 3-1، وقبلها كان قد تلقى هزيمة من تورينو بنتيجة 1-0.

وبهذه النتيجة، يصل نابولي للنقطة الـ 21 في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد ليتشي عند 6 نقاط في المركز السادس عشر.

وتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي بشكل مؤقت برصيد 21 وترك روما في المركز الثاني برصيد 18 نقطة جمعهم من 8 مباريات فقط.

روما يستعد لمواجهة بارما مساء الغد الأربعاء في الجولة التاسعة من المسابقة المحلية.

أنجويسا لعب في الموسم الحالي 11 مباراة مع نابولي بواقع 913 دقيقة، سجل خلالها 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

لمتابعة ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا

مباراة نابولي القادمة
الدوري الإيطالي نابولي ليتشي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
أتالانتا

أتالانتا

1 1
ميلان

ميلان

30

15 دقيقة متبقية على نهاية الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg