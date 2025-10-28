صدارة مؤقتة.. نابولي يهزم ليتشي في الدوري الإيطالي

تصدر نادي نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي بشكل مؤقت بعدما انتصر مساء اليوم الثلاثاء، على ليتشي بنتيجة 1-0.

وانتصر نابولي على ليتشي مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإيطالي 2025-26.

وسجل أندري أنجويسا الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 69 من زمن الشوط الثاني.

وكان نابولي قد انتصر في الجولة الماضية على إنتر ميلان بنتيجة 3-1، وقبلها كان قد تلقى هزيمة من تورينو بنتيجة 1-0.

وبهذه النتيجة، يصل نابولي للنقطة الـ 21 في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد ليتشي عند 6 نقاط في المركز السادس عشر.

وتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي بشكل مؤقت برصيد 21 وترك روما في المركز الثاني برصيد 18 نقطة جمعهم من 8 مباريات فقط.

روما يستعد لمواجهة بارما مساء الغد الأربعاء في الجولة التاسعة من المسابقة المحلية.

أنجويسا لعب في الموسم الحالي 11 مباراة مع نابولي بواقع 913 دقيقة، سجل خلالها 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

لمتابعة ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا