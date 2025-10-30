المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
رسميًا.. سباليتي مديرًا فنيا لـ يوفنتوس

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:19 م 30/10/2025
سباليتي

سباليتي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، التعاقد مع لوتشيانو سباليتي، لتدريب الفريق، بعد رحيل إيجور تودور من تدريب الفريق.

وكان نادي يوفنتوس، قد أعلن يوم الاثنين الماضي، رحيل تودور من تدريب الفريق؛ بسبب سوء النتائج.

وكشف نادي يوفنتوس في بيان رسمي، عن التعاقد مع سباليتي حتى يونيو 2026.

وعاد سباليتي إلى التدريب من جديد، بعد تجربته الأخيرة مع منتخب إيطاليا، حيث إنه كان قد رحل في شهر أغسطس الماضي.

وقاد سباليتي العديد من الفرق، في مسيرته التدريبية التي بدأت قبل 30 عامًا.

ويُعد أبرز إنجازات سباليتي، هو التتويج بلقب الدوري الإيطالي رفقة نابولي موسم 2023، بعد 30 عامًا من الغياب عن الفريق الجنوبي.

ويحتل يوفنتوس المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة.

وكان تودور، قد تولى تدريب يوفنتوس، في شهر مارس الماضي خلفًا لـ تياجو موتا.

وخاض تيودور 24 مباراة مع يوفنتوس في مختلف البطولات والمسابقات، حيث فاز في 10 وتعادل في 8 وخسر 6 آخرين.

 

مباراة يوفنتوس القادمة
يوفنتوس سباليتي

