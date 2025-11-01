أعلن نادي جنوى الإيطالي، رحيل المدرب باتريك فييرا، عن المهمة الفنية للفريق، تزامنًا مع سوء النتائج خلال الفترة الأخيرة، موجهًا الشكر لطاقمه المساعد.

وعانى نادي جنوى، خلال الجولات الماضية بالدوري الإيطالي، حيث يتذيل الفريق جدول ترتيب المسابقة، مكتفيًا بحصد 3 نقاط فقط خلال 9 مباريات.

فييرا خارج جنوى

أكد نادي جنوى أن المدرب باتريك فييرا، لن يكمل مهمته الفنية مع الفريق الإيطالي خلال الفترة المقبلة، موجهًا الشكر له ولطاقمه على ما قدموه خلال الفترة الماضية.

وأوضح نادي جنوى أن المدرب روبرتو مورجينا، سيتولى المهمة الفنية للفريق الأول، بشكل مؤقت لحين الكشف عن مدير فني جديد، على أن يعاونه دومينيكو كريشيتو.

ماذا قدم فييرا مع جنوى؟

قاد باتريك فييرا فريق جنوى، خلال 37 مباراة في مختلف المسابقات المحلية، لكنه اكتفى بتحقيق الفوز خلال 10 مناسبات فقط، بينما تعادل في 12 مواجهة، وتلقى 15 هزيمة.

ظهور جنوى بمظهر سيئ مع باتريك فييرا، كلف الأخير منصبه، حيث خاض الفريق 9 مباريات لم يعرف خلالها طعم الفوز، إذ تعادل في 3 مواجهات وتلقى 6 هزائم.