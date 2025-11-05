المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا
كرة يد - السوبر المصري
الأهلي

الأهلي

29 22
18:30
سبورتنج

سبورتنج

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كرة يد - السوبر المصري
الزمالك

الزمالك

28 29
16:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

0 1
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

1 0
15:30
السعودية

السعودية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

السوبر الإسباني من بينها.. إم بي سي مصر 2 تنقل 3 بطولات عالمية بتعليق عربي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:15 م 05/11/2025
كأس السوبر الإسباني

كأس السوبر الإسباني

حصلت قناة "إم بي سي مصر 2" على حقوق نقل 3 بطولات عالمية خلال الفترة القادمة.

وأشار الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم البرامج الرياضية في قناة إم بي سي مصر 2، إلى أنه تم الحصول على حقوق إذاعة مباريات البطولات الآتية: "كأس ملك إسبانيا، كأس السوبر الإسباني، وكأس إيطاليا".

وأوضح إبراهيم فايق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن جميع المباريات للبطولات السابقة ستكون بأقوى ستوديوهات تحليلية وبتعليق أكبر وأهم المعلقين في مصر والوطن العربي".

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس السوبر الإسباني 2026 في جدة خلال شهر يناير المقبل.

مواعيد مباريات السوبر الإسباني

نصف النهائي الأول: برشلونة × أتلتيك بلباو يوم الأربعاء 7 يناير 2026

نصف النهائي الثاني: ريال مدريد × أتلتيكو مدريد يوم الخميس 8 يناير 2026

يشار إلى أن جميع المباريات ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكانت قنوات إم بي سي مصر 2 قد حصلت على حقوق نقل مباريات النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة.

مباراة أتلتيك بلباو القادمة
كأس إسبانيا كأس إيطاليا كأس السوبر الإسباني إبراهيم فايق إم بي سي مصر 2

أخبار الميركاتو

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

0 1
تشيلسي

تشيلسي

18

تشيلسي يسجل.. هجمة مرتدة لصالح تشيلسي وانطلاقة من اندري سانتوس ثم مررها إلى استيفاو الذي استلم وسدد الكرة أرضية على يسار حارس كاراباج إلى داخل الشباك

تفاصيل المباراة
