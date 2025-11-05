حصلت قناة "إم بي سي مصر 2" على حقوق نقل 3 بطولات عالمية خلال الفترة القادمة.

وأشار الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم البرامج الرياضية في قناة إم بي سي مصر 2، إلى أنه تم الحصول على حقوق إذاعة مباريات البطولات الآتية: "كأس ملك إسبانيا، كأس السوبر الإسباني، وكأس إيطاليا".

وأوضح إبراهيم فايق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن جميع المباريات للبطولات السابقة ستكون بأقوى ستوديوهات تحليلية وبتعليق أكبر وأهم المعلقين في مصر والوطن العربي".

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس السوبر الإسباني 2026 في جدة خلال شهر يناير المقبل.

مواعيد مباريات السوبر الإسباني

نصف النهائي الأول: برشلونة × أتلتيك بلباو يوم الأربعاء 7 يناير 2026

نصف النهائي الثاني: ريال مدريد × أتلتيكو مدريد يوم الخميس 8 يناير 2026

يشار إلى أن جميع المباريات ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكانت قنوات إم بي سي مصر 2 قد حصلت على حقوق نقل مباريات النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة.