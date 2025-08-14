المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رئيس جهاز تنس الطاولة ببتروجيت ليلا كورة.. لم نطلب تأجيل بطولة الجمهورية

محمد علام

كتب - محمد علام

07:00 م 14/08/2025
تنس طاولة - بتروجيت

فريق تنس طاولة ببتروجيت

اعترض ياسر صبحي رئيس جهاز تنس الطاولة بنادي بتروجيت على قيام الاتحاد المصري للعبة بتأجيل منافسات بطولة الجمهورية فردي الرجال والسيدات إلى أجل غير مسمى.

وأجل الاتحاد المصري لتنس الطاولة منافسات بطولة الجمهورية للرجال التي كان من المقرر إقامتها في الفترة من 25 إلى 28 أغسطس الجاري إلى أجل غير مسمى، بناء على طلب من نادي إنبي الذي سيشارك في البطولة العربية للأندية بمسقط بسلطنة عمان في الفترة من 30 أغسطس وحتى 4 سبتمبر المقبل.

وأعلن ياسر صبحي رئيس جهاز تنس الطاولة في تصريحات خاصة ليلا كورة عن رفضه لقرار الاتحاد المصري بتأجيل البطولة، وأن النادي لم يقدم طلبا بتأجيلها كما أشيع داخل أوساط اللعبة.

وأشار رئيس جهاز تنس الطاولة بالنادي البترولي في تصريحاته الخاصة، أن التأجيل يعد في صالح إنبي، خاصة وأن فريقه كان يضع البطولة كضمن فترة اعداد الفريق قبل المشاركة في البطولة العربية للأندية في سلطنة عمان.

كما أكد ياسر صبحي في تصريحاته ليلا كورة، على أنه لا يوجد أي تضارب بين البطولتين، كما أنه يوجد فاصل زمني مناسب بينهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي داعي لتأجيل منافسات بطولة الجمهورية فردي الرجال والسيدات.

وأختتم صبحي تصريحاته على أن مدربي ولاعبين بتروجيت لديهم إستياء كبير من قرار تأجيل البطولة إلى أجل غير مسمى.

ومن المقرر أن يشارك بتروجيت وإنبي في البطولة العربية للأندية المقرر إقامتها في الفترة من 30 أغسطس إلى 4 سبتمبر المقبل في مسقط بسلطنة عمان.

**صورة من خطاب إنبي إلى اتحاد تنس الطاولة للمطالبة بالتاجيل

إنبي بتروجيت تنس الطاولة الاتحاد المصري لتنس الطاولة البطولة العربية للأندية لتنس الطاولة بطولة الجمهورية لتنس الطاولة فردي

