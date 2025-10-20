وجه عمر عصر، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، التهنئة للفراعنة بعد تحقيق الإنجاز التاريخي بالفوز بجميع الميداليات الذهبية في بطولة أفريقيا الأخيرة، مؤكدًا على أن ذلك يعود إلى الجهد الجماعي من اللاعبين والجخاز الفني والإداري.

وأوضح عصر خلال بيانه، أنه يدرك حجم المسؤولية بصفته قائد منتخب مصر لتنس الطاولة، مؤكدًا على أن ما صدر منه لم يكن في الإطار الذي تعود عليه داخل صفوف المنتخب.

ووعد عصر جماهير منتخب مصر بأن يكون عند حسن ظن الجميع، على أن يعمل بكامل طاقته ومجهوده ليبقي اسم الوطن في الصدارة، مؤكدًا على حرصه على ما يقدمه داخل وخارج الملعب، انعكاسًا لقيمة الوطن ومكانته.

وجاء نص البيان على النحو التالي:

"بسم الله الرحمن الرحيم.. أتقدم بخالص التهنئة لمنتخب مصر لتنس الطاولة على تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق منذ أكثر من عشرين عاما، بعد الفوز بجميع الميداليات الذهبية في بطولة أفريقيا الأخيرة. هذا الإنجاز هو ثمرة جهد جماعي مميز من اللاعبين والجهاز الفني والإداري، ويعكس المكانة الحقيقية لتنس الطاولة المصرية على الساحة القارية".

"وبصفتي كابتن المنتخب الوطني، أدرك تماما حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي، ليس فقط في الأداء داخل الملعب، بل أيضًا في تمثيل المنتخب والقيم التي نعتز بها جميعًا. وقد صدر مني في بعض اللحظات ما لم يكن في الإطار الذي تعودنا عليه داخل المنتخب الوطني، وهو ما يدفعني دوما للتأكيد على أهمية الحفاظ على الصورة التي تليق بمصر".

"إن تمثيل مصر شرف عظيم، ويستوجب دائما أعلى درجات الانضباط والالتزام، وأعد جماهيرنا العزيزة وكل من يساند المنتخب أن أكون عند حسن الظن، وأن أعمل بكل طاقتي ليبقى اسم مصر في الصدارة".

"كما أتقدم بخالص التقدير والاعتزاز للجهاز الفني والإداري، ولمجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وللجنة الأولمبية المصرية، وكذلك لمعالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على دعمه المتواصل".

"أؤكد من جديد التزامي الكامل بدوري ككابتن المنتخب، وحرصي الدائم على أن يكون ما نقدمه داخل الملعب وخارجه انعكاسا لقيمة مصر ومكانتها.. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.. عمر عصر.. كابتن منتخب مصر لتنس الطاولة".

