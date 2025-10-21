المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"بيانات اعتذار وعقوبات متوقعة".. لجنة القيم تستعد لأول تحرك رسمي ضد لاعبي تنس الطاولة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:30 م 21/10/2025
عمر عصر

مشادة عمر عصر ومحمود أشرف حلمي

لا يزال ملف أزمة الثنائي عمر عصر ومحمود أشرف حلمي، لاعبا منتخب مصر لتنس الطاولة، يشغل بال اللجنة الأولمبية المصرية بعد الأزمة التي نشبت بينهما في بطولة أفريقيا التي أقيمت مؤخرا في تونس.

وخلال مباراة منتخب مصر مع نيجيريا في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة المقامة في تونس، اشتعلت أزمة بين الثنائي عمر عصر وزميله محمود أشرف وصلت إلى التعدي باللفظ.

وسبق وأعلنت اللجنة الأولمبية المصرية إحالة لاعبي منتخب تنس الطاولة عمر عصر ومحمود أشرف ومديرهما الفني إلى لجنة القيم للتحقيق فيما بدر منهم خلال بطولة إفريقيا. (للتفاصيل اضغط هنا)

أول تحرك رسمي

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "أول اجتماع للجنة القيم سيكون غدا الأربعاء لفتح ملف أزمة اللاعبين عمر عصر ومحمود أشرف حلمي".

وأضاف المصدر: "الشواهد تؤكد أنه سيتم إدانة اللاعبين مما جعلهما يبادران ببيانات اعتذار عبر صفحاتهم الشخصية على فيسبوك في خطوة استباقية ليتم تخفيف العقوبات المنتظرة عليهما".

وبدأت الأزمة قبل مباراة عمر عصر، حيث حصل على تحية جميع أعضاء الفريق باستثناء محمود أشرف الذي رفض تحية "عصر"، مما أدى إلى شعور الأخير بالصدمة.

وبعدها قام إداري المنتخب المصري وأعضاء الفريق بتهدئة عمر عصر بعد الموقف، قبل أن يتجدد الخلاف بين الطرفين من جديد خلال أحداث لقاء عمر عصر.

وبعد حصول عصر على النقطة الرابعة، نال إشادة الفريق ما عدا محمود أشرف، ليطلب "عصر" خروج محمود أشرف من أجل تكملة المباراة، وصل الأمر إلى مشادة بين الطرفين، ليقول "عصر": "ده عيل قليل الأدب".

تنس الطاولة عمر عصر محمود أشرف حلمي منتخب تنس الطاولة

