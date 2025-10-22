نجح محمد حسن، لاعب مصر في المصارعة، في تحقيق إنجاز جديد بعد أن تمكن من التتويج بالميدالية الذهبية خلال مشاركته في بطولة العالم تحت 23 سنة، والمقامة في صربيا.

وتستضيف صربيا منافسات بطولة العالم للشباب تحت 23 سنة، خلال الفترة من 20 إلى 27 أكتوبر الجاري.

إنجاز محمد حسن

تمكن محمد حسن من تحقيق الفوز على بطل جورجيا بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما في وزن 67 كجم، ليتوج المصارع المصري بالميدالية الذهبية.



بتلك الميدالية، رفعت مصر رصيدها من الميداليات إلى ميداليتين خلال بطولة العالم للمصارعة المقامة حاليًا، بعد فوز أدهم أيمن بالميدالية البرونزية.

كانت قد غابت مصر عن التتويج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب لعدة سنوات، حيث كانت المرة الأخيرة التي لمس فيها الفراعنة الذهب عن طريق محمد إبراهيم كيشو في 2019.

ووصل رصيد مصر من الميداليات عقب ذهبية محمد حسن إلى 7 خلال تاريخ مشاركتها بالبطولة، حيث سبقتها ذهبيتين، و 4 برونزيات.

وقدم سعيد صلاح، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، الشكر إلى اللاعبين والجهاز والفني والإداري في بطولة العالم على الإنجاز الذي تحقق حتى الآن.

وأضاف رئيس الاتحاد، أن مصر تمتلك العديد من المواهب المصرية في المصارعة وهو ما ظهر خلال مشاركة الفراعنة في البطولات المختلفة، كان آخرها المشاركة المتميزة في بطولة العالم الحالية في صربيا.