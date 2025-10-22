المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

1 5
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

3 0
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الدوري المصري
المصري

المصري

0 0
20:00
سموحة

سموحة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات مالتيميديا

إعلان

الميدالية السابعة تاريخيًا لمصر.. محمد حسن يتوج بذهبية بطولة العالم للمصارعة للشباب

محمد علام

كتب - محمد علام

10:31 م 22/10/2025
محمد حسن

محمد حسن لاعب مصر في المصارعة

نجح محمد حسن، لاعب مصر في المصارعة، في تحقيق إنجاز جديد بعد أن تمكن من التتويج بالميدالية الذهبية خلال مشاركته في بطولة العالم تحت 23 سنة، والمقامة في صربيا.

وتستضيف صربيا منافسات بطولة العالم للشباب تحت 23 سنة، خلال الفترة من 20 إلى 27 أكتوبر الجاري.

إنجاز محمد حسن

تمكن محمد حسن من تحقيق الفوز على بطل جورجيا بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما في وزن 67 كجم، ليتوج المصارع المصري بالميدالية الذهبية.

بتلك الميدالية، رفعت مصر رصيدها من الميداليات إلى ميداليتين خلال بطولة العالم للمصارعة المقامة حاليًا، بعد فوز أدهم أيمن بالميدالية البرونزية.

كانت قد غابت مصر عن التتويج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب لعدة سنوات، حيث كانت المرة الأخيرة التي لمس فيها الفراعنة الذهب عن طريق محمد إبراهيم كيشو في 2019.

ووصل رصيد مصر من الميداليات عقب ذهبية محمد حسن إلى 7 خلال تاريخ مشاركتها بالبطولة، حيث سبقتها ذهبيتين، و 4 برونزيات.

وقدم سعيد صلاح، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، الشكر إلى اللاعبين والجهاز والفني والإداري في بطولة العالم على الإنجاز الذي تحقق حتى الآن.

وأضاف رئيس الاتحاد، أن مصر تمتلك العديد من المواهب المصرية في المصارعة وهو ما ظهر خلال مشاركة الفراعنة في البطولات المختلفة، كان آخرها المشاركة المتميزة في بطولة العالم الحالية في صربيا.

المصارعة محمد حسن ذهبية بطولة العالم للمصارعة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

1 5
ليفربول

ليفربول

77

فرصة هدف لليفربول بعد تسديدة من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها الحارس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

1 0
يوفنتوس

يوفنتوس

74

تبديل لصالح ريال مدريد.. دخول كامافينجا وخروج اردا جولر

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg