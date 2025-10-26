توج سيف عيسى، لاعب منتخب مصر للتايكوندو، بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للتايكوندو التي أقيمت في الصين وذلك بعد الفوز على الإيطالي سيمون أليسيو بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.

وسبق وتأهل سيف عيسى إلى النهائي، في بطولة العالم للتايكواندو، عقب الفوز على البولندي سيمون بياتوشكي بجولتين دون رد، ليضمن ميدالية عالمية لمصر ويكون أول مصري يتأهل إلى النهائيات لأول مرة منذ 24 عامًا.

كما يحسب هذا الإنجاز للبطل الأولمبي تحت قيادة المدرب الإسباني روسيندو.

وحرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تهنئة البطل المصري سيف عيسى، بعد فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للتايكوندو بالصين 2025 في منافسات وزن أقل من 87 كجم، معربًا عن فخره واعتزازه بالإنجاز الكبير الذي يضاف إلى سجل الرياضة المصرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ما يحققه أبطال مصر من إنجازات في مختلف البطولات العالمية يعكس دعم الدولة المصرية للرياضة والرياضيين، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما هنأ مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة محمد مصطفى، النائب الأول لرئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الافريقي والاتحادين العربي ودول البحر المتوسط للتايكوندو، اللاعب سيف عيسى لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للتايكوندو بالصين 2025 في منافسات وزن أقل من 87 كجم.