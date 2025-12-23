أصدرت وزارة الشباب والرياضة مساء اليوم الثلاثاء، بيانا رسميا علقت من خلاله على قرار النيابة العامة في واقعة وفاة السباح يوسف محمد إلى المحاكمة.

وسبق وأعلنت النيابة العامة تقديم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد ومدير البطولة والحكم العام و3 من طاقم الإنقاذ للمحاكمة الجنائية لتسببهم خطأ في وفاة المجني عليه الطفل يوسف محمد عبد الملك. (للتفاصيل اضغط هنا)

وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة في هذه الواقعة كالتالي:

في ضوء البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن واقعة وفاة السباح الطفل/ يوسف محمد أحمد عبد الملك، تؤكد وزارة الشباب والرياضة احترامها الكامل لما ورد ببيان النيابة العامة، وتنتظر ورود القرار بشكل رسمي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية ووفقاً للأطر القانونية المنظمة.

وتشدد الوزارة على التزامها الكامل بدعم سيادة القانون، واحترام جهات التحقيق المختصة، مع التأكيد على أن سلامة اللاعبين، تمثل أولوية قصوى للدولة ووزارة الشباب والرياضة.

وفي سياق متصل، توضح وزارة الشباب والرياضة أن اللجنة القانونية والمالية المُشكَّلة من جانب الوزارة بشأن المخالفات المالية باتحاد الكاراتيه، قد انتهت من أعمالها، وجارٍ استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما انتهت إليه، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وتؤكد وزارة الشباب والرياضة استمرارها في أداء دورها الرقابي والإشرافي على الهيئات الرياضية، بما يضمن الالتزام بالحوكمة، وتطبيق القوانين، والحفاظ على سلامة اللاعبين، وحسن إدارة المنظومة الرياضية.