كلام فى الكورة
متأثرًا بإصابته.. النني يغادر مباراة الجزيرة أمام الوحدة

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:41 م 24/09/2025 تعديل في 25/09/2025
النني

محمد النني

غادر محمد النني، لاعب نادي الجزيرة ومنتخب مصر، مباراة فريقه أمام الوحدة ضمن منافسات الدوري الإماراتي، بعد تعرضه للإصابة.

ويواجه فريق الجزيرة نظيره الوحدة، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من مباريات الدوري الإماراتي، ويستضيف اللقاء ملعب محمد بن زايد.

وشهد اللقاء مشاركة الثنائي المصري محمد النني وإبراهيم عادل، بشكل أساسي رفقة فريق الجزيرة أمام الوحدة بالدوري.

جدول ترتيب الدوري الإماراتي

إصابة النني

تعرض محمد النني للإصابة خلال المباراة، عقب كرة مشتركة مع لاعب الوحدة ليسقط على أرض الملعب، قبل أن يغادر محمولًا على أيدي رجال الإسعاف.

ودفعت إصابة النني، الجهاز الفني لنادي الجزيرة، إلى تغيير اللاعب والدفع بزميله خليفة الحمادي في الدقيقة 12 من عمر المباراة أمام الوحدة.

وظهر محمد النني على مقاعد بدلاء الجزيرة، عقب استبداله متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها الدولي المصري.

وشارك محمد النني رفقة الجزيرة خلال 3 مباريات بالموسم الجاري، بواقع 162 دقيقة، إلا إنه لم ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف خلال ظهوره.

للمرة الثالثة.. إبراهيم عادل والنني أساسيان في تشكيل الجزيرة أمام الوحدة

مباراة الجــزيرة القادمة
الدوري الإماراتي الجزيرة محمد النني

