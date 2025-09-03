المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد فشل انتقاله إلى إنتر.. لوكمان في قائمة أتالانتا لدوري أبطال أوروبا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:30 ص 03/09/2025
لوكمان

المهاجم النيجيري أديمولا لوكمان

أعلن نادي أتالانتا الإيطالي عن قائمته الرسمية للمشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والتي ضمت المهاجم النيجيري أديمولا لوكمان، رغم التكهنات التي ربطت اللاعب بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان إنتر ميلان قريبًا من التعاقد مع لوكمان، لكنه لم يوافق على تلبية مطالب أتالانتا، حتى بعد أن دخل اللاعب في إضراب فعلي وأزال أي ذكر للنادي من حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2025-2026

ولم يكن إنتر الوحيد المهتم، فقد أبدت أندية تركية وقدم بايرن ميونخ عرضًا ضعيفًا للإعارة في نهاية نافذة الانتقالات، لكن جميع هذه المحاولات لم تثمر.

ويأتي ضم لوكمان إلى قائمة أتالانتا في الوقت الذي يسعى فيه النادي إلى إصلاح علاقته مع اللاعب، في قائمة يغيب عنها فقط الظهير الأيسر الهولندي المصاب ميتشل باكر.

وضمت قائمة أتالانتا لدوري الأبطال:

حراسة المرمى: كارنيسيكي، روسي، سبورتيلو

خط الدفاع: أهانور، بيلانوفا، دجيمسيتي، هيين، كولاسيناتش، كوسونو، سكالفيني، زاباكوستا

خط الوسط: بيرناسكوني، بريسيانيني، دي رون، إيدرسون، موسى، باساليتش، ساماردزيتش، زاليفسكي

الهجوم: دي كيتلاري، كريستوفيتش، لوكمان، مالديني، سكاماكا، سليمانا

مرموش أمام اختبار الأبطال في موسمه الثاني مع السيتي

دوري أبطال أوروبا إنتر ميلان أتالانتا أديمولا لوكمان

