تنطلق مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا يوم 16 سبتمبر الجاري، حيث قامت كبار الأندية في "القارة العجوز" بالاستعداد للنسخة الجديدة موسم 2025-2026.

وتشهد هذه النسخة تواجد العديد من النجوم، يأتي في مقدمتهم النجم الإسباني لامين يامال، والذي يتصدر ترتيب أغلى اللاعبين المشاركين في النسخة الجديدة، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

ريال مدريد يُعد الفريق الذي يمتلك أكثر من لاعب لديه قيمة تسويقية عالية، يأتي في مقدمتهم الثلاثي جود بيلينجهام، وكيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور.

وعلى مستوى أندية الدوري الإنجليزي، يتصدر الهداف النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي المشهد، كما يأتي خلف لامين يامال.

وبالانتقال للمحترفين المصريين، فتشهد النسخة الجديدة تواجد الثنائي عمر مرموش مع مانشستر سيتي، ومحمد صلاح مع ليفربول.

ويمتلك مرموش أفضلية في الناحية التسويقية على صلاح، بحسب ما جاء عبر موقع "ترانسفير ماركت".

لمعرفة ترتيب أغلى 10 لاعبين في دوري أبطال أوروبا.. اضغط هنا أو بإمكانك متابعة الألبوم المرفق في الموضوع.