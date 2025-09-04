المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مرموش يتفوق على صلاح.. ترتيب أغلى 10 لاعبين بدوري أبطال أوروبا (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

01:57 م 04/09/2025
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg

تنطلق مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا يوم 16 سبتمبر الجاري، حيث قامت كبار الأندية في "القارة العجوز" بالاستعداد للنسخة الجديدة موسم 2025-2026.

وتشهد هذه النسخة تواجد العديد من النجوم، يأتي في مقدمتهم النجم الإسباني لامين يامال، والذي يتصدر ترتيب أغلى اللاعبين المشاركين في النسخة الجديدة، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

ريال مدريد يُعد الفريق الذي يمتلك أكثر من لاعب لديه قيمة تسويقية عالية، يأتي في مقدمتهم الثلاثي جود بيلينجهام، وكيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور.

وعلى مستوى أندية الدوري الإنجليزي، يتصدر الهداف النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي المشهد، كما يأتي خلف لامين يامال.

وبالانتقال للمحترفين المصريين، فتشهد النسخة الجديدة تواجد الثنائي عمر مرموش مع مانشستر سيتي، ومحمد صلاح مع ليفربول.

ويمتلك مرموش أفضلية في الناحية التسويقية على صلاح، بحسب ما جاء عبر موقع "ترانسفير ماركت".

لمعرفة ترتيب أغلى 10 لاعبين في دوري أبطال أوروبا.. اضغط هنا أو بإمكانك متابعة الألبوم المرفق في الموضوع.

الدوري الإنجليزي ليفربول دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي محمد صلاح عمر مرموش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    30
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg