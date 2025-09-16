يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره أولمبيك مارسيليا الفرنسي، في افتتاح مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

ويستضيف نادي ريال مدريد نظيره مارسيليا، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

حقائق قبل مواجهة ريال مدريد ومارسيليا بدوري أبطال أوروبا

تأخر انطلاق تدريبات ريال مدريد

خاض لاعبو نادي ريال مدريد، المران الختامي لمواجهة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا، صباح اليوم الإثنين، ولكن موعد انطلاق التدريبات تأخر عن المعتاد.

روتين ومفاجأة واستياء

بدأ ريال مدريد تدريبه الأخير استعدادا لمواجهة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا متأخراً ساعة بسبب حضور مسؤولي الليجا لإجراء اختبارات الكشف عن المنشطات، وفقاً لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

واضطر جميع لاعبي تشابي ألونسو إلى الخضوع للفحص بعد وصول عدة شاحنات تابعة لليجا إلى فالديبيباس صباح اليوم لإجراء فحصٍ مفاجئ.

ويرى ريال مدريد أن الأمر غريب للغاية ولكنه إجراء روتيني يحترمه النادي الملكي ولكنه أمر مُفاجئ بالنظر إلى الطريقة المُتبعة.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن استيائه لأن هذا الأمر حدث عشية مباراة في دوري أبطال أوروبا، وليس في أي يوم آخر.

