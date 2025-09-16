المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
الفلبين

الفلبين

3 1
12:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
الدحيل

الدحيل

دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي

شباب الأهلي

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

كأس كاراباو
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إيزاك وصلاح والموسم الخمسين للريدز.. 10 حقائق قبل موقعة ليفربول وأتلتيكو مدريد

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

02:51 م 16/09/2025
ليفربول

ليفربول

يترقب عشاق الساحرة المستديرة الصدام القوي الذي سيجمع بين ليفربول وأتلتيكو مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب "أنفيلد" مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في العاشرة مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

للتعرف على مباريات الجولة الأولى في دوري أبطال أوروبا اضغط هنا

حقائق وأرقام قبل موقعة ليفربول وأتلتيكو مدريد

- تمثل مباراة أتلتيكو مدريد بداية الموسم الخمسين لليفربول في كرة القدم الأوروبية، والموسم الـ29 في دوري أبطال أوروبا.

- التقى ليفربول وأتلتيكو مدريد في ثماني مناسبات سابقة، وحقق كل منهما ثلاثة انتصارات.

- فاز الريدز في آخر 14 مباراة لهم على أرضهم في دور المجموعات/مرحلة الدوري، وسجّلوا هدفين أو أكثر في كل من المباريات الـ13 الأخيرة منها.

- ستكون هذه المباراة رقم 56 لليفربول ضد فرق إسبانية، وهو أكبر عدد من المباريات خاضها ضد فرق من دولة واحدة في المسابقات الأوروبية.

- يحتاج أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي لمباراة واحدة للوصول إلى 100 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات.

50 هدف أوروبي لصلاح مع ليفربول

- سجل محمد صلاح 50 هدفًا في 85 مباراة أوروبية مع ليفربول حتى الآن.

- هذه هي المرة العاشرة في آخر 11 موسم أوروبي التي يواجه فيها الريدز فرقًا إسبانية، والموسم السادس على التوالي في دوري أبطال أوروبا الذي يواجه فيه فريقًا من مدريد.

- قد تشهد مباراة أتلتيكو مدريد ظهور ألكسندر إيزاك الأول مع الريدز بعد التعاقد معه، علمًا أن أول مباراة أوروبية له على الإطلاق مع آيك اليوناني في السادسة عشرة من عمره ضد نادي بالا تاون الويلزي ضمن تصفيات الدوري الأوروبي في يونيو 2016.

- يتولى دييجو سيميوني مسؤولية أتلتيكو مدريد منذ ديسمبر 2011 ونجح في قيادة الفريق لتحقيق فوزين وخسارتين أمام ليفربول.

- فاز أتلتيكو مدريد بأربعة من آخر 14 مباراة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا، حيث هزم فينورد، وباريس سان جيرمان، وسبارتا براج، وريد بول سالزبورج.

دوري أبطال أوروبا ليفربول محمد صلاح أتلتيكو مدريد إيزاك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    30
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg