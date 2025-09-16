يترقب عشاق الساحرة المستديرة الصدام القوي الذي سيجمع بين ليفربول وأتلتيكو مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب "أنفيلد" مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في العاشرة مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

للتعرف على مباريات الجولة الأولى في دوري أبطال أوروبا اضغط هنا

حقائق وأرقام قبل موقعة ليفربول وأتلتيكو مدريد

- تمثل مباراة أتلتيكو مدريد بداية الموسم الخمسين لليفربول في كرة القدم الأوروبية، والموسم الـ29 في دوري أبطال أوروبا.

- التقى ليفربول وأتلتيكو مدريد في ثماني مناسبات سابقة، وحقق كل منهما ثلاثة انتصارات.

- فاز الريدز في آخر 14 مباراة لهم على أرضهم في دور المجموعات/مرحلة الدوري، وسجّلوا هدفين أو أكثر في كل من المباريات الـ13 الأخيرة منها.

- ستكون هذه المباراة رقم 56 لليفربول ضد فرق إسبانية، وهو أكبر عدد من المباريات خاضها ضد فرق من دولة واحدة في المسابقات الأوروبية.

- يحتاج أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي لمباراة واحدة للوصول إلى 100 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات.

50 هدف أوروبي لصلاح مع ليفربول

- سجل محمد صلاح 50 هدفًا في 85 مباراة أوروبية مع ليفربول حتى الآن.

- هذه هي المرة العاشرة في آخر 11 موسم أوروبي التي يواجه فيها الريدز فرقًا إسبانية، والموسم السادس على التوالي في دوري أبطال أوروبا الذي يواجه فيه فريقًا من مدريد.

- قد تشهد مباراة أتلتيكو مدريد ظهور ألكسندر إيزاك الأول مع الريدز بعد التعاقد معه، علمًا أن أول مباراة أوروبية له على الإطلاق مع آيك اليوناني في السادسة عشرة من عمره ضد نادي بالا تاون الويلزي ضمن تصفيات الدوري الأوروبي في يونيو 2016.

- يتولى دييجو سيميوني مسؤولية أتلتيكو مدريد منذ ديسمبر 2011 ونجح في قيادة الفريق لتحقيق فوزين وخسارتين أمام ليفربول.

- فاز أتلتيكو مدريد بأربعة من آخر 14 مباراة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا، حيث هزم فينورد، وباريس سان جيرمان، وسبارتا براج، وريد بول سالزبورج.