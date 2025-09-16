أعلن ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيك بلباو في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب أرسنال مساء اليوم الثلاثاء، مع أتلتيك بلباو، ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الحالية 2025-26.

وأجرى أرتيتا تغييرا واحدا مقارنة بمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أشرك ديكلان رايس أساسيا بدلا من مارتن أوديجارد المصاب.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

ديفيد رايا في حراسة المرمى.

في الدفاع: يوريان تيمبر، كريستيان موسكيرا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري.

في الوسط: مارتن زوبيميندي، ديكلان رايس، ميكل ميرينو.

في الهجوم: إيبيريشي إيز، نوني مادويكي، فيكتور جيوكيريس.

أما على مقاعد البدلاء جاء كلا من: "أريزابالاجا، سيتفورد، لويس سكيلي، صليبا، هينكابي، نورجارد، دومان، نوانيري، مارتينيلي، تروسارد".

أما تشكيل أتلتيك بلباو جاء كالتالي:

أوناي سيمون في حراسة المرمى.

في الدفاع: أداما بويرو، أيتور باريديس، دانيال فيفان، أنتوني جوروسابيل.

في الوسط: ميكيل فيسجا، ميكيل جوريجيزار، روبرت نافرو، أويهان سانست، إينياكي ويليامز.

في الهجوم: ألكس بيرنجوير.

وعلى مقاعد البدلاء جاء كلا من: "جوركا جوروزيتا، خيسوس أريسو، إينيجو ليكوي، إينييجو جالاريتا، يوري برشيش، أوناي جوميز، مروان سنادي، نيكو سيرانو، ميكيل سانتوس، أليكس باديا، أليخاندرو ريجو، جون دي لويس".

نظام التأهل

النسخة الحالية من دوري الأبطال التي تشهد النظام الجديد للبطولة الذي تم تطبيقه بداية من الموسم الماضي، بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.