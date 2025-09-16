المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تشكيل أرسنال.. تعديل وحيد من أرتيتا.. وجيوكيريس يقود الهجوم أمام بلباو

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:04 م 16/09/2025
أرسنال

أرسنال - صورة أرشيفية

أعلن ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيك بلباو في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب أرسنال مساء اليوم الثلاثاء، مع أتلتيك بلباو، ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الحالية 2025-26.

وأجرى أرتيتا تغييرا واحدا مقارنة بمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أشرك ديكلان رايس أساسيا بدلا من مارتن أوديجارد المصاب.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

ديفيد رايا في حراسة المرمى.

في الدفاع: يوريان تيمبر، كريستيان موسكيرا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري.

في الوسط: مارتن زوبيميندي، ديكلان رايس، ميكل ميرينو.

في الهجوم: إيبيريشي إيز، نوني مادويكي، فيكتور جيوكيريس.

أما على مقاعد البدلاء جاء كلا من: "أريزابالاجا، سيتفورد، لويس سكيلي، صليبا، هينكابي، نورجارد، دومان، نوانيري، مارتينيلي، تروسارد".

أما تشكيل أتلتيك بلباو جاء كالتالي:

أوناي سيمون في حراسة المرمى.

في الدفاع: أداما بويرو، أيتور باريديس، دانيال فيفان، أنتوني جوروسابيل.

في الوسط: ميكيل فيسجا، ميكيل جوريجيزار، روبرت نافرو، أويهان سانست، إينياكي ويليامس.

في الهجوم: ألكس بيرنجوير.

وعلى مقاعد البدلاء جاء كلا من: "جوركا جوروزيتا، خيسوس أريسو، إينيجو ليكوي، إينييجو جالاريتا، يوري برشيش، أوناي جوميز، مروان سنادي، نيكو سيرانو، ميكيل سانتوس، أليكس باديا، أليخاندرو ريجو، جون دي لويس".

نظام التأهل

النسخة الحالية من دوري الأبطال التي تشهد النظام الجديد للبطولة الذي تم تطبيقه بداية من الموسم الماضي، بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

أتلتيك بلباو
أتلتيك بلباو
دوري أبطال أوروبا أرسنال أتلتيك بلباو

أخبار الميركاتو

الكسندر اساك

الكسندر اساك
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
logo

تشيلسي

40,000,000

