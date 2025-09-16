طرد كارفاخال.. عبارة تكررت 6 مرات في ريال مدريد

تعرض داني كارفاخال، لاعب ريال مدريد، للطرد خلال مباراة مارسيليا بالجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ريال مدريد مع مارسيليا مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لدوري الأبطال 2025-26.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء لكارفاخال بعدما شارك كبديل لترينت ألكسندر أرنولد، الذي سقط مصابًا في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، ليدخل الظهير الإسباني إلى أرضية الميدان بحثًا عن ترك بصمته وتقديم الفارق للميرنجي.

طرد كارفاخال جاء بعد أن اشتبك مع لاعب مارسيليا وقام بتوجيه رأسيه قوية له بدون كرة، جاء ذلك بعد أن لجأ حكم المباراة إلى تقنية الفيديو، والتي أشارت إلى وجود خطأ من جانب داني كارفاخال يستوجب إشهار البطاقة الحمراء وذلك في الدقيقة 73.

كم مرة يطرد كارفاخال؟

وتعد هذه المرة السادسة التي يطرد فيها اللاعب الإسباني طوال مسيرته الكروية، ففي موسم 2010-2011 تعرض للطرد أمام نادي كونكينسي بعدما حصل على بطاقتين صفراويتين في لقاء أقيم ضمن مباريات الجولة 28 لبطولة الدوري الإسباني.

وفي الجولة الـ38 من نفس الموسم أشهر الحكم أيضا بطاقة حمراء في وجه كارفاخال في الدقيقة 56 لكنها كانت بطاقة حمراء مباشرة أمام فريق خيتافي.

أما في موسم 2017-18 تعرض اللاعب صاحب الـ33 عامًا للطرد المباشر خلال مباراة برشلونة في الجولة الـ17 لبطولة الدوري الإسباني في لقاء خسر فيه الفريق الملكي بنتيجة 3-0.

وفي موسم 2022-23، تعرض كارفاخال للطرد نتيجة بطاقتين صفراويتين في مباراة الجولة الـ33 للدوري الإسباني أمام فريق ريال سوسيداد.

وأخيرا موسم 2023-24، تعرض الظهير الإسباني للطرد نتيجة بطاقتين صفراويتين خلال مباراة ريال مدريد مع ريال فاليكانو في لقاء أقيم ضمن مباريات الجولة 25 للدوري الإسباني.

وبالتالي فإن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها كافرخال للطرد في مباريات دوري أبطال أوروبا.