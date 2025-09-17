تفوق نادي ريال مدريد (2-1) على أولمبيك مارسيليا في مباراة جمعت بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة الأولى من الدور الرئيسي في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وتقدم مارسيليا، لكن ريال مدريد تمكن من العودة بفضل ثنائية الفرنسي كيليان مبابي من علامة الجزاء.

وأكمل ريال مدريد مباراته بـ10 لاعبين بعد حصول اللاعب داني كارفخال على بطاقة حمراء في الدقيقة 72، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل (1-1)، ما لم يمنع فريق تشابي ألونسو من الفوز على رفاق روبرتو دي زيربي.

وواصل ريال مدريد تفوقه الكاسح على مارسيليا في المواجهات المباشرة بينهما في دوري أبطال أوروبا، إذ حقق الفوز 5 مرات دون أن يتعادل أو يخسر.

تشكيل ريال مدريد ومارسيليا

- تشكيل ريال مدريد: تيبو كورتوا، ترينت ألكسندر أرنولد، إيدير ميليتاو، دين هويسين، ألفارو كاريراس، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، رودريجو جوس، فرانكو ماستانتونو، كيليان مبابي.

- تشكيل مارسيليا: جيرونيمو رولي، فاكوندو ميدينا، ليوناردو بيلاردي، بنيامين بافارد، إيمرسون بالميري، كوندوجبيا، بيير إميل هويبيرج، ماثيو أورايلي، ماسون جرينوود، تيموثي وياه، بيير إيميريك أوباميانج.

تفاصيل مباراة ريال مدريد ومارسيليا

كاد كيليان مبابي يسجل هدفًا لريال مدريد من ضربة مقصية رائعة في الدقيقة 2، لكن الكرة مرت لسوء حظه إلى جانب القائم الأيسر لمارسيليا.

وفشل ترينت ألكسندر أرنولد في مواصلة اللعب مع ريال مدريد بسبب إصابة عضلية، ليشارك داني كارفخال بدلًا منه عند حدود الدقيقة 4.

وتصدى قائم مارسيليا الأيسر لتسديدة ماستانتونو في الدقيقة 6.

وتألق الحارس رولي في التصدي لتسديدة مبابي القوية من داخل منطقة جزاء مارسيليا في الدقيقة 10، ليحولها إلى ركلة ركنية.

ومرت تسديدة ماستانتونو أعلى عارضة مارسيليا في الدقيقة 12.

ورد مارسيليا أخيرًا بأول فرصة محققة في الدقيقة 14، لكن كرة الفرنسيين مرت أعلى عارضة ريال مدريد، ليبقى مرمى كورتوا آمنًا.

وسجل تيموثي ويا هدفًا لمارسيليا في الدقيقة 22 بعدما قطع جرينوود الكرة من جولر، ليمررها إلى الجناح الأمريكي الذي أطلق تصويبة صاروخية في شباك كورتوا.

وحاول ويا نفسه تسجيل هدف ثان لمارسيليا، لكن كورتوا تصدى لتسديدته ببراعة في الدقيقة 26.

وتحصل رودريجو على ركلة جزاء، حولها كيليان مبابي إلى هدف في الدقيقة 28، لينجح ريال مدريد في إدراك التعادل سريعًا أمام مارسيليا.

وتألق رولي مجددًا في التصدي لتسديدة تشواميني الصاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 33.

ومع نهاية الشوط الأول، جرب جولر حظه بالتصويب من مسافة بعيدة في الدقيقة 45+1، لكن تسديدته مرت أعلى عارضة الفريق الفرنسي.

وفي بداية الشوط الثاني، ارتطمت تسديدة مبابي في عارضة مارسيليا عند حدود الدقيقة 49.

وواصل مارسيليا محاولاته الهجومية على فترات متباعدة، لكن كورتوا استمر في تألقه ليمنع إحدى التسديدات الصاروخية من معانقة الشباك في الدقيقة 57.

واشتبك كارفخال مع الحارس رولي، ليضطر الحكم إلى مراجعة شاشات الـVAR قبل يشهر بطاقة حمراء في وجه قائد ريال مدريد، كان ذلك في الدقيقة 72.

وفاز ريال مدريد بركلة جزاء جديدة في الدقيقة 80 بسبب لمسة يد على جرينوود، وسط اعتراض واسع من لاعبي مارسيليا، ليحولها مبابي إلى هدف ثانٍ.

وحاول مارسيليا العودة أمام 10 لاعبين من ريال مدريد، لكن الوقت لم يسعفه.