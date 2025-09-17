رقم قياسي ينتظر صلاح في مواجهة أتلتيكو مدريد

ينتظر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، تحقيق رقم قياسي جديد مع "الريدز" عندما يستضيف فريقه منافسه أتلتيكو مدريد مساء اليوم الأربعاء.

وتقام المباراة على ملعب "آنفيلد" ضمن الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، لموسم 2025-2026.

وفي حال مشاركة صلاح في اللقاء، فسيصبح ثاني أكثر اللاعبين تمثيلاً لليفربول في دوري أبطال أوروبا، متفوقًا على أسطورة الفريق ستيفن جيرارد.

ويمتلك كل من محمد صلاح وستيفن جيرارد 73 مباراة في دوري أبطال أوروبا بقميص ليفربول، بينما يتصدر جيمي كاراجر قائمة أكثر اللاعبين مشاركة بـ80 مباراة.

ويملك صلاح فرصة لتجاوز رقم كاراجر، حيث تنتظر "مو" 8 مباريات في مرحلة المجموعات، قد تتيح له الانفراد بالرقم القياسي إذا شارك في جميعها.

يُذكر أن محمد صلاح هو الهداف التاريخي لفريق ليفربول في دوري أبطال أوروبا، برصيد 44 هدفًا في 73 مباراة.

مباريات ليفربول في دور المجموعات

ليفربول × أتلتيكو مدريد

جالاتا سراي × ليفربول

آينتراخت فرانكفورت × ليفربول

ليفربول × ريال مدريد

ليفربول × بي إس في آيندهوفن

إنتر ميلان × ليفربول

أولمبيك مارسيليا × ليفربول

ليفربول × كاراباخ