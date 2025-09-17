المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بالمواعيد.. جدول مباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:43 م 17/09/2025
باريس

باريس سان جيرمان

يستعد باريس سان جيرمان الفرنسي لبدء حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، الذي حققه الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه.

وبداية من الموسم الماضي، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32.

وبدلا من تقسيم الأندية المشاركة إلى مجموعات كما كان يتم في السابق، يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على أرضه و4 خارج أرضه في مرحلة الدوري (الدور الأول).

وتتأهل الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.

وتم الإعلان عن المباريات الـ8 التي سيخوضها باريس سان جيرمان في مرحلة الدوري لبطولة "تشامبيونزليج" وفقا للقرعة التي تم إجراؤها يوم 28 أغسطس الماضي.

وفيما يلي، نستعرض لكم مواعيد مباريات باريس سان جيرمان في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

جدول مباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

باريس سان جيرمان × أتالانتا الإيطالي - 17 سبتمبر 2025 - 10 مساء.

برشلونة الإسباني × باريس سان جيرمان - 1 أكتوبر 2025 - 10 مساء.

باير ليفركوزن الألماني × باريس سان جيرمان - 21 أكتوبر 2025 - 10 مساء.

باريس سان جيرمان × بايرن ميونخ الألماني - 4 نوفمبر 2025 - 10 مساء.

باريس سان جيرمان × توتنهام الإنجليزي - 26 نوفمبر 2025 - 10 مساء.

أتلتيك بلباو الإسباني × باريس سان جيرمان - 10 ديسمبر 2025 - 10 مساء.

سبورتنج لشبونة البرتغالي × باريس سان جيرمان - 20 يناير 2026 - 10 مساء.

باريس سان جيرمان × نيوكاسل يونايتد الإنجليزي - 28 يناير 2026 - 10 مساء.

برشلونة دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان

