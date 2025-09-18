يرى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه ليس مرشحا للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويسعى مانشستر سيتي للخروج من دوامة النتائج المتذبذبة التي يعاني منها منذ الموسم الماضي، ويأمل في التتويج بلقبه الثاني في البطولة الأوروبية.

ويستهل مانشستر سيتي مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بمواجهة نابولي الإيطالي في الجولة الأولى، غدا الخميس.

وقال بيب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "علينا الاستمتاع بهذه اللحظة، لكن مانشستر سيتي على ما يبدو ليس من بين المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا العام".

وأضاف المدرب الإسباني أنه "لن يُعطي الأولوية للأداء الجيد في دوري الأبطال على الدوري الإنجليزي الممتاز".

وعن مواجهة كيفن دي بروين، لاعبه السابق ونجم نابولي الحالي: "أتطلع لرؤيته بعد المباراة، بالطبع من الرائع عودته إلى ملعب الاتحاد، اللاعبون في هذا المستوى لا يحتاجون إلى الكثير من الوقت للتأقلم (مع ناد جديد)".

وواصل: "بالطبع يستطيع أنطونيو كونتي (مدرب نابولي) تحقيق إنجازات رائعة لأنه مدرب من الطراز الرفيع، مهما كان النادي الذي يفرض نفسه عليه، فليس من المستغرب بالنسبة لي أنه سينجح".

وأتم: "كان لدينا دائما حراس مرمى رائعون في الماضي مثل إيدرسون والعديد من الحراس الذين ساعدونا أيضا، لكن دوناروما يتمتع بخبرة كبيرة وعمره 26 عاما، هو حارس مرمى من الطراز الرفيع".

