مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

0 0
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
أتالانتا

أتالانتا

الدوري المصري
الجونة

الجونة

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
19:45
نادي بافوس

نادي بافوس

جوارديولا: مانشستر سيتي ليس مرشحا للقب دوري أبطال أوروبا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:04 م 17/09/2025
جوارديولا

بيب جوارديولا

يرى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه ليس مرشحا للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويسعى مانشستر سيتي للخروج من دوامة النتائج المتذبذبة التي يعاني منها منذ الموسم الماضي، ويأمل في التتويج بلقبه الثاني في البطولة الأوروبية.

ويستهل مانشستر سيتي مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بمواجهة نابولي الإيطالي في الجولة الأولى، غدا الخميس.

وقال بيب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "علينا الاستمتاع بهذه اللحظة، لكن مانشستر سيتي على ما يبدو ليس من بين المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا العام".

وأضاف المدرب الإسباني أنه "لن يُعطي الأولوية للأداء الجيد في دوري الأبطال على الدوري الإنجليزي الممتاز".

وعن مواجهة كيفن دي بروين، لاعبه السابق ونجم نابولي الحالي: "أتطلع لرؤيته بعد المباراة، بالطبع من الرائع عودته إلى ملعب الاتحاد، اللاعبون في هذا المستوى لا يحتاجون إلى الكثير من الوقت للتأقلم (مع ناد جديد)".

وواصل: "بالطبع يستطيع أنطونيو كونتي (مدرب نابولي) تحقيق إنجازات رائعة لأنه مدرب من الطراز الرفيع، مهما كان النادي الذي يفرض نفسه عليه، فليس من المستغرب بالنسبة لي أنه سينجح".

وأتم: "كان لدينا دائما حراس مرمى رائعون في الماضي مثل إيدرسون والعديد من الحراس الذين ساعدونا أيضا، لكن دوناروما يتمتع بخبرة كبيرة وعمره 26 عاما، هو حارس مرمى من الطراز الرفيع".

جدول مباريات اليوم 

مباراة مانشستر سيتي القادمة
دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي بيب جوارديولا

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

التعليقات

