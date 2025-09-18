أكد إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، على أهمية مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، معتبراً أنها مباراة تاريخية.

ويلتقي نيوكاسل مع نظيره برشلونة، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

تصريحات إيدي هاو

وقال هاو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "إنها مباراة تاريخية، بمجرد أن أدركنا أننا سنواجه برشلونة شعرتُ بسحرها، ستكون مباراة رائعة وأركز على التحضير التكتيكي والتأكد من تقديم أداء جيد، أنا متحمس جدًا لتجربة هذه الأجواء، أعلم أنها ستكون مذهلة".

وأضاف: "بالتأكيد، هناك دروس نتعلمها من تلك التجربة بدوري أبطال أوروبا، في النهاية لم نتجاوز دور المجموعات وكانت خيبة أمل كبيرة، لذا أعتقد أننا نستطيع الاستفادة من تلك التجارب".

وتابع: "كل ما يتعلق بمباراة دوري أبطال أوروبا يختلف عن الدوري الإنجليزي الممتاز، فالبناء مختلف والشعور مختلف، لذا أعتقد أن تجربتنا السابقة ستساعدنا بالتأكيد".

وأكمل: "يمكن القول إن هذا الفريق أقوى، ولكن الفريق تغير عما كان عليه قبل عامين، وأنا أؤيد الجودة التي نمتلكها".

وواصل مدرب نيوكاسل: "إنها قائمة مباريات صعبة بالنسبة لنا والمباريات المبكرة مهمة حقًا لأنها تحدد الأساس".

وأضاف: "بالنسبة إلي من المؤسف أن لامين يامال لن يلعب، أشعر بخيبة أمل لأننا لن نحظى بفرصة رؤيته في أفضل حالاته وهو يشارك في المباراة، لكن أياً كان من سيدفعون به، فهم يملكون سرعة حقيقية في الأطراف، ونحن نعرف ذلك".

وأتم إيدي هاو تصريحاته: "لدى برشلونة لاعبون دوليون سيشكلون لنا تحديات بطرق مختلفة، لذلك أعتقد أن أداء فريقنا يجب أن يكون قويًا للغاية".