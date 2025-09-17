سجل اللاعب الفرنسي كيليان مبابي هدفه رقم 50 مع نادي ريال مدريد، مساء أمس الثلاثاء، في مباراة الفوز (2-1) على أولمبيك مارسيليا ضمن الجولة الأولى من الدور الرئيسي في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وقلب ريال مدريد الطاولة على مارسيليا، بفضل ثنائية مبابي في مرمى الحارس رولي.

رونالدو يتفوق على مبابي

أحرز مبابي هدفين في مرمى مارسيليا من علامة الجزاء، ليصل إلى الهدف رقم 50 مع نادي العاصمة الإسبانية مدريد.

وتمكن الفرنسي المنضم من باريس سان جيرمان في صيف 2024 من تسجيل 50 هدف مع ريال مدريد في 64 مباراة فقط بجميع المسابقات الرسمية.

ويظل البرتغالي كريستيانو رونالدو متفوقًا على مبابي، إذ وصل إلى هدفه الخمسين مع ريال مدريد خلال 54 مباراة رسمية فقط.

وقال مبابي بعد قيادة مدريد إلى الفوز على مارسيليا في دوري أبطال أوروبا: "ما يهمني هو مساعدة الفريق سواءً بالتسجيل أو الصناعة أو مجرد الضغط على المدافعين".

أسرع اللاعبين وصولا إلى الهدف 50 مع ريال مدريد

في قائمة أسرع 10 لاعبين وصولًا إلى الهدف الخمسين مع ريال مدريد، يظهر رونالدو ومبابي فقط من القرن الحالي، بينما كان جميع اللاعبين الآخرين من أجيال قديمة في كرة القدم، كالتالي:

1) فيرناندو سانودو: 47 مباراة

2) جاسبار روبيو: 49 مباراة

3) كريستيانو رونالدو: 54 مباراة

4) ألفريدو دي ستيفانو: 56 مباراة

5) مانويل ألداي: 57 مباراة

5) فيرينتس بوشكاش: 57 مباراة

7) باهينو: 59 مباراة

8) برودين سانشيز: 62 مباراة

9) كيليان مبابي: 64 مباراة

10) إيفان زامورانو: 66 مباراة