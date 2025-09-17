كشف الجهازان الفنيان لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي وأتالانتا الإيطالي، عن التشكيلتين الأساسيتين للمباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويضرب فريق باريس سان جيرمان موعدًا مع نظيره أتالانتا، لحساب منافسات الجولة الأولى من الدور الرئيسي لمواجهات دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب حديقة الأمراء.

تشكيل باريس سان جيرمان

كشف الجهاز الفني لنادي باريس سان جيرمان، بقيادة لويس إنريكي، عن التشكيل الذي سيدخل به الفريق لمواجهة أتالانتا، وشهد تواجد الأسماء التالية:

حراسة المرمى: لوكاس شيفالييه

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليام باتشو، نونو مينديز

خط الوسط: جواو نيفيز، فيتينيا، فابيان رويز

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخليا، إيثان مايوولو، برادلي باركولا

تشكيل أتالانتا

أعلن الجهاز الفني لنادي أتالانتا، بقيادة إيفان يوريتش، تشكيل الفريق لمواجهة باريس سان جيرمان، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: ماركو كارنيشيكي

خط الوسط: أوديلون كوسونو، إيساك هين، بيرات دجيمسيتي، راوول بيلانوفا

خط الوسط: مارتن دي رون، يونس موسى، برناسكوني

خط الهجوم: ماريو باشاليتش، شارل دي كيتيلاري، دانييل مالديني