المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

- -
08:30
تونس‎

تونس‎

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

باركولا ضد مالديني.. تشكيل باريس سان جيرمان وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:21 م 17/09/2025
باريس سان جيرمان

فريق باريس سان جيرمان

كشف الجهازان الفنيان لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي وأتالانتا الإيطالي، عن التشكيلتين الأساسيتين للمباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويضرب فريق باريس سان جيرمان موعدًا مع نظيره أتالانتا، لحساب منافسات الجولة الأولى من الدور الرئيسي لمواجهات دوري أبطال أوروبا، ويستضيف اللقاء ملعب حديقة الأمراء.

الثالث في قائمة تاريخية.. أوبلاك يظهر للمرة الـ500 مع أتلتيكو مدريد

تشكيل باريس سان جيرمان

كشف الجهاز الفني لنادي باريس سان جيرمان، بقيادة لويس إنريكي، عن التشكيل الذي سيدخل به الفريق لمواجهة أتالانتا، وشهد تواجد الأسماء التالية:

حراسة المرمى: لوكاس شيفالييه

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليام باتشو، نونو مينديز

خط الوسط: جواو نيفيز، فيتينيا، فابيان رويز

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخليا، إيثان مايوولو، برادلي باركولا

ماريسكا يجري 4 تغييرات على تشكيل تشيلسي في افتتاحية دوري الأبطال

تشكيل أتالانتا

أعلن الجهاز الفني لنادي أتالانتا، بقيادة إيفان يوريتش، تشكيل الفريق لمواجهة باريس سان جيرمان، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: ماركو كارنيشيكي

خط الوسط: أوديلون كوسونو، إيساك هين، بيرات دجيمسيتي، راوول بيلانوفا

خط الوسط: مارتن دي رون، يونس موسى، برناسكوني

خط الهجوم: ماريو باشاليتش، شارل دي كيتيلاري، دانييل مالديني

أتالانتا
أتالانتا
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان أتالانتا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg