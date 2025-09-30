كتب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب نادي ريال مدريد، رقماً قياسياً جديداً في بطولة دوري أبطال أوروبا، خلال مباراة كايرات ألماتي الكازاخستاني.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على نظيره كايرات ألماتي الكازاخستاني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وتواجد فينيسيوس جونيور في التشكيل الأساسي لريال مدريد لمواجهة الفريق الكازاخستاني، ما جعله يكتب رقماً قياسياً جديداً في البطولة الأوروبية.

رقم قياسي لفينيسيوس جونيور في دوري أبطال أوروبا

أصبح فينيسيوس جونيور (25 عامًا و80 يومًا) ثاني أصغر لاعب يصل إلى 70 مباراة في دوري أبطال أوروبا، خلف إيكر كاسياس (24 عامًا و277 يومًا).

وخلال 69 مباراة خاضها فينيسيوس جونيور في بطولة دوري أبطال أوروبا، سجل 29 هدفاً وصنع 25 آخرين.

يذكر أن اللاعب البرازيلي يمتلك بطولتين في دوري أبطال أوروبا توج بهما موسمي 2021-2022 و2023-2024.