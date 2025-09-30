المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
23:00
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

21 13
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أوروبا
جالاتا سراي

جالاتا سراي

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
نادي كايرات

نادي كايرات

0 2
19:45
ريال مدريد

ريال مدريد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الشارقة

الشارقة

26 29
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا
نادي بافوس

نادي بافوس

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

0 0
21:15
شباب الأهلي

شباب الأهلي

خلف كاسياس.. رقم قياسي لفينيسيوس جونيور في دوري أبطال أوروبا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

08:17 م 30/09/2025
فينيسيوس جونيور

فينيسيوس جونيور

كتب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب نادي ريال مدريد، رقماً قياسياً جديداً في بطولة دوري أبطال أوروبا، خلال مباراة كايرات ألماتي الكازاخستاني.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على نظيره كايرات ألماتي الكازاخستاني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وتواجد فينيسيوس جونيور في التشكيل الأساسي لريال مدريد لمواجهة الفريق الكازاخستاني، ما جعله يكتب رقماً قياسياً جديداً في البطولة الأوروبية.

رقم قياسي لفينيسيوس جونيور في دوري أبطال أوروبا

أصبح فينيسيوس جونيور (25 عامًا و80 يومًا) ثاني أصغر لاعب يصل إلى 70 مباراة في دوري أبطال أوروبا، خلف إيكر كاسياس (24 عامًا و277 يومًا).

وخلال 69 مباراة خاضها فينيسيوس جونيور في بطولة دوري أبطال أوروبا، سجل 29 هدفاً وصنع 25 آخرين.

يذكر أن اللاعب البرازيلي يمتلك بطولتين في دوري أبطال أوروبا توج بهما موسمي 2021-2022 و2023-2024.

ريال مدريد
ريال مدريد
أخبار إحصائيات
ريال مدريد دوري أبطال أوروبا كاسياس فينيسيوس جونيور كايرات ألماتي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وبرشلونة في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد؟

التعليقات

مباشر
نادي كايرات

نادي كايرات

0 2
ريال مدريد

ريال مدريد

73

جووووووووووووووووووووووول مبابي يسجل الهدف الثالث لريال مدريد والهاتريك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
