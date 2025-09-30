10 أهداف في سبتمبر.. أهداف مبابي مع ريال مدريد لا تتوقف

خطف المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب نادي ريال مدريد، الأنظار خلال شهر سبتمبر إذ نجح في تسجيل 10 أهداف خلال شهر سبتمبر الجاري، ليترجم تألقه مع الميرنجي.

ونجح كيليان مبابي في هز شباك نادي كايرات في دوري أبطال أوروبا، ليرفع المهاجم الفرنسي رصيده من الأهداف مع ريال مدريد خلال شهر سبتمبر، إلى 10 أهداف في مختلف المسابقات.

تألق مبابي

افتتح كيليان مبابي أهدافه خلال شهر سبتمبر بالتسجيل أمام ريال سوسيداد، في الدوري الإسباني، قبل أن يحرز ثنائية في مرمى أولمبيك مارسيليا بدوري أبطال أوروبا.

تألق مبابي لم يتوقف إذ تمكن من التسجيل أمام إسبانيول في الدوري، قبل أن يعود بثنائية ضد ليفانتي.

ونجح الفرنسي مبابي في هز شباك أتلتيكو مدريد، قبل أن يسجل مهاجم ريال مدريد ثلاثية في مرمى كايرات بدوري الأبطال.

أمام ريال سوسيداد (الدوري الإسباني): سجل هدفًا

أمام أولمبيك مارسيليا (دوري أبطال أوروبا): سجل هدفين

أمام إسبانيول (الدوري الإسباني): سجل هدفًا

أمام ليفانتي (الدوري الإسباني): سجل هدفين

أمام أتلتيكو مدريد (الدوري الإسباني): سجل هدفًا

أمام كايرات (دوري أبطال أوروبا): 3 أهداف