كلام فى الكورة
محطم الأرقام القياسية وصانع المعجزات.. مبابي يكتب التاريخ مع ريال مدريد

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:42 م 30/09/2025
مبابي

كيليان مبابي

بات المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، رجل المرحلة الحالية في نادي ريال مدريد، وظهر ذلك من خلال الدور الذي يقدمه لاعب الميرنجي مع الفريق، في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

كيليان مبابي الذي قدم مستوى وصفه البعض بالمتواضع منذ انتقاله إلى ريال مدريد، بدأ في الهيمنة والانفجار مع النادي الإسباني في الموسم الحالي، وهو ما جعله محل احترام وتقدير من الجميع بما فيهم منافسوه.

لم تكن الثلاثية التي أمطر بها مبابي شباك كايرات الكازاخستاني، فقط ما جعله الأفضل في ريال مدريد بالوقت الراهن، إذ حطم المهاجم الفرنسي العديد من الأرقام القياسية وهو ما أكد الفارق الكبير في المستوى الذي يظهر به اللاعب مع الميرنجي حاليًا.

ثلاثية أمام كايرات

نجح كيليان مبابي في تسجيل ثلاثية بمرمى كايرات الكازاخستاني في دوري أبطال أوروبا، قاد بها اللاعب فريقه ريال مدريد نحو تحقيق الفوز في المباراة التي انتهت بخماسية نظيفة، والتي جرت ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وافتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، نجح الفرنسي في تسديدها بنجاح، قبل أن يضيف الثاني بعد مرور 7 دقائق من عمر الشوط الثاني من اللقاء.

وأحرز كيليان مبابي الهدف الثالث له ولريال مدريد في الدقيقة 73 من زمن المباراة، ليؤكد على تقدم الفريق أمام كايرات، محققًا العديد من الأرقام القياسية.

مبابي محطم الأرقام القياسية

تسجيل مبابي أمام كايرات في دوري الأبطال، كان إنجازًا في حد ذاته، إذ نجح بذلك المهاجم الفرنسي في التسجيل مع ريال مدريد في كافة المباريات التي جرت خلال شهر سبتمبر والتي بلغت 10 أهداف.

استهل كيليان مبابي أهدافه خلال شهر سبتمبر بالتسجيل أمام ريال سوسيداد، في الدوري الإسباني، قبل أن يحرز ثنائية في مرمى أولمبيك مارسيليا الفرنسي بدوري أبطال أوروبا.

استمر تألق مبابي حيث تمكن من التسجيل أمام إسبانيول في الدوري، قبل أن يعود بثنائية ضد ليفانتي.

ونجح الفرنسي مبابي في هز شباك أتلتيكو مدريد، قبل أن يسجل مهاجم ريال مدريد ثلاثية في مرمى كايرات بدوري الأبطال.

- أمام ريال سوسيداد (الدوري الإسباني): سجل هدفًا

- أمام أولمبيك مارسيليا (دوري أبطال أوروبا): سجل هدفين

- أمام إسبانيول (الدوري الإسباني): سجل هدفًا

- أمام ليفانتي (الدوري الإسباني): سجل هدفين

- أمام أتلتيكو مدريد (الدوري الإسباني): سجل هدفًا

- أمام كايرات (دوري أبطال أوروبا): 3 أهداف

وتعد ثلاثية كيليان مبابي أمام كايرات، هي الثالثة له خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا، ليتساوى المهاجم الفرنسي مع فيليبو إنزاجي الذي حقق ذلك الإنجاز من قبل.

ويتساوى مبابي مع إنزاجي في مقدمة جدول ترتيب اللاعبين الذين سجلوا أكثر عدد من الثلاثيات خارج الأرض.

- كيليان مبابي: 3 مرات

- فيليبو إنزاجي: 3 مرات

- ليونيل ميسي: مرتان

- كريستيانو رونالدو: مرتان

- لويز أدريانو: مرتان

- مايكل أوين: مرتان

- أندري شيفيشينكو: مرتان

- أوليفر جيرو: مرتان

ورفعت ثلاثية مبابي من ترتيبه في جدول أفضل الهدافين في دوري أبطال أوروبا، حيث ارتقى للمركز السادس برصيد 60 هدفًا بالتساوي مع فان نيستيروي.

وأصيح مبابي اللاعب الفرنسي الثاني في ترتيب أفضل الهدافين في دوري أبطال أوروبا تاريخيًا، خلف كريم بنزيما الذي يتربع في المركز الرابع برصيد 90 هدفًا.

- المركز الرابع - كريم بنزيما: 90 هدفًا

- المركز الخامس - راؤول جونزاليس: 71 هدفًا

- المركز السادس - فان نيستيروي: 60 هدفًا

- المركز السادس - كيليان مبابي: 60 هدفًا

ريال مدريد
ريال مدريد
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا ريال مدريد كيليان مبابي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

