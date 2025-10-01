"لا أعيش على هذه الذكريات".. مورينيو يشكر جماهير تشيلسي

وجّه جوزيه مورينيو، الشكر لجماهير تشيلسي الإنجليزي، لاستقبالهم الرائع له مع عودته إلى ملعب "ستامفورد بريدج"، كمدرب لفريق بنفيكا البرتغالي.

مورينيو خسر مع بنفيكا 0-1 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، الذي دربه سابقا لفترتين بين 2004 و2007 ومن 2013 إلى 2015.

وهتفت جماهير تشيلسي باسم مورينيو منذ الدقيقة الثانية من المباراة، حيث يرتبط المدرب البرتغالي مع النادي اللندني بعلاقة قوية.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لا أعيش على هذه الذكريات، بل أعيش على الانتصارات، بالطبع أحتفظ بهذه الذكريات، لكن عندما أكون في الملعب أكون مركزا في المباراة، رغم أنه دائما ما يكون هناك بعض الأصداء في الخلفية".

وأضاف: "أشكر الجماهير، كنت أعيش في المنطقة وعندما أكون في لندن ألتقي بهم يوميا في الشوارع".

وأتم: "أعلم أن هذه العلاقة ستستمر إلى الأبد، وآمل أن أعود إلى هنا بعد 20 عاما مع أحفادي، مشجعو تشيلسي جزء من تاريخي وأنا جزء من تاريخهم".

جدول مباريات اليوم