المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

- -
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

- -
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

0 2
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"لا أعيش على هذه الذكريات".. مورينيو يشكر جماهير تشيلسي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:15 ص 01/10/2025
مورينيو

جوزيه مورينيو

وجّه جوزيه مورينيو، الشكر لجماهير تشيلسي الإنجليزي، لاستقبالهم الرائع له مع عودته إلى ملعب "ستامفورد بريدج"، كمدرب لفريق بنفيكا البرتغالي.

مورينيو خسر مع بنفيكا 0-1 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، الذي دربه سابقا لفترتين بين 2004 و2007 ومن 2013 إلى 2015.

وهتفت جماهير تشيلسي باسم مورينيو منذ الدقيقة الثانية من المباراة، حيث يرتبط المدرب البرتغالي مع النادي اللندني بعلاقة قوية.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لا أعيش على هذه الذكريات، بل أعيش على الانتصارات، بالطبع أحتفظ بهذه الذكريات، لكن عندما أكون في الملعب أكون مركزا في المباراة، رغم أنه دائما ما يكون هناك بعض الأصداء في الخلفية".

وأضاف: "أشكر الجماهير، كنت أعيش في المنطقة وعندما أكون في لندن ألتقي بهم يوميا في الشوارع".

وأتم: "أعلم أن هذه العلاقة ستستمر إلى الأبد، وآمل أن أعود إلى هنا بعد 20 عاما مع أحفادي، مشجعو تشيلسي جزء من تاريخي وأنا جزء من تاريخهم".

جدول مباريات اليوم 

تشيلسي دوري أبطال أوروبا جوزيه مورينيو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg