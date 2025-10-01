تشهد الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مواجهة قوية تجمع بين فريقي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويحل باريس سان جيرمان، حامل اللقب، ضيفا على برشلونة، مساء اليوم الأربعاء.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التشكيل المتوقع لكلا من برشلونة وباريس في مباراتهما المرتقبة بدوري الأبطال.

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي - إيريك جارسيا - باو كوبارسي - جيرارد مارتن.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري - لامين يامال - داني أولمو.

خط الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمباراة برشلونة

حراسة المرمى: لوكا شوفالييه.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - إيليا زابارني - ويليان باتشو - جواو مينديز.

خط الوسط: زائير إيمري - فيتينيا - فابيان رويز.

خط الهجوم: إبراهيم مباي - جونزالو راموس - برادلي باركولا.

جدول مباريات اليوم