كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

- -
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

- -
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

0 2
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

دوري أبطال أوروبا.. التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد باريس

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:34 ص 01/10/2025
برشلونة وباريس سان جيرمان

برشلونة وباريس سان جيرمان

تشهد الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مواجهة قوية تجمع بين فريقي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويحل باريس سان جيرمان، حامل اللقب، ضيفا على برشلونة، مساء اليوم الأربعاء.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التشكيل المتوقع لكلا من برشلونة وباريس في مباراتهما المرتقبة بدوري الأبطال.

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي - إيريك جارسيا - باو كوبارسي - جيرارد مارتن.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري - لامين يامال - داني أولمو.

خط الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمباراة برشلونة

حراسة المرمى: لوكا شوفالييه.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - إيليا زابارني - ويليان باتشو - جواو مينديز.

خط الوسط: زائير إيمري - فيتينيا - فابيان رويز.

خط الهجوم: إبراهيم مباي - جونزالو راموس - برادلي باركولا.

جدول مباريات اليوم 

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

التعليقات

