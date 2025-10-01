يستكمل باريس سان جيرمان الفرنسي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة نارية أمام برشلونة الإسباني.

برشلونة يستضيف باريس سان جيرمان في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويدخل كلا من برشلونة وباريس مباراة القمة المرتقبة بينهما بعد فوزهما في الجولة الأولى هذا الموسم، حيث تغلب البارسا على نيوكاسل 2-1، بينما اكتسح سان جيرمان نظيره أتالانتا برباعية دون رد.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة القمة المرتقبة بين برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة لها.

موعد مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025 على ملعب "مونتجويك".

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تذاع مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان عبر قناة "بي إن سبورتس HD1".

جدول مباريات اليوم