فان دايك بعد سقوط ليفربول: لا داعي للقلق.. لكن يجب أن نتحسن

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:53 ص 01/10/2025
فان دايك

فيرجيل فان دايك

يرى فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، أن فريقه بحاجة إلى التحسن والتخلص من "الأخطاء السخيفة" بعد الهزيمة 0-1 أمام مضيفه جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وكانت هذه الهزيمة الثانية تواليا لليفربول بعد أن فقد متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز العلامة الكاملة بالخسارة 1-2 على ملعب كريستال بالاس يوم السبت الماضي.

وقال المدافع الهولندي لمنصة "أمازون برايم" بعد مباراة جالاتا سراي: "أكره الخسارة لكن لا داعي للقلق، يجب أن نتحسن".

وأضاف: "يتعين علينا ترجمة الفرص إلى أهداف وعدم التسبب في ركلات جزاء مثلما حدث اليوم وكذلك علينا ألا نرتكب أخطاء سخيفة".

وأوضح: "من السهل جدا أن نقول هذه الأشياء أكثر من أن نحققها بالفعل، وعلينا أن نواصل العمل".

وأتم: "يجب أن نواصل العمل مع التركيز على المباراة التالية، هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به".

جدول مباريات اليوم 

ليفربول
ليفربول
أخبار إحصائيات
ليفربول دوري أبطال أوروبا فيرجيل فان دايك

