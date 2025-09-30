يرى فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، أن فريقه بحاجة إلى التحسن والتخلص من "الأخطاء السخيفة" بعد الهزيمة 0-1 أمام مضيفه جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وكانت هذه الهزيمة الثانية تواليا لليفربول بعد أن فقد متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز العلامة الكاملة بالخسارة 1-2 على ملعب كريستال بالاس يوم السبت الماضي.

وقال المدافع الهولندي لمنصة "أمازون برايم" بعد مباراة جالاتا سراي: "أكره الخسارة لكن لا داعي للقلق، يجب أن نتحسن".

وأضاف: "يتعين علينا ترجمة الفرص إلى أهداف وعدم التسبب في ركلات جزاء مثلما حدث اليوم وكذلك علينا ألا نرتكب أخطاء سخيفة".

وأوضح: "من السهل جدا أن نقول هذه الأشياء أكثر من أن نحققها بالفعل، وعلينا أن نواصل العمل".

وأتم: "يجب أن نواصل العمل مع التركيز على المباراة التالية، هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به".

