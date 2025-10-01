المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

- -
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

- -
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

0 2
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة موناكو ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:59 ص 01/10/2025
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

يستكمل مانشستر سيتي الإنجليزي مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة قوية أمام موناكو الفرنسي.

موناكو يستضيف مانشستر سيتي في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة المرتقبة بعد فوزه 2-0 على نابولي الإيطالي في الجولة الأولى هذا الموسم، بينما تعرض موناكو لهزيمة ثقيلة 1-4 أمام كلوب بروج البلجيكي.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة القمة المرتقبة بين موناكو ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة لها.

موعد مباراة موناكو ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة موناكو ضد مانشستر سيتي اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025 على ملعب "لويس الثاني".

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة موناكو ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تذاع مباراة موناكو ضد مانشستر سيتي عبر قناة "بي إن سبورتس HD3".

جدول مباريات اليوم 

مباراة مانشستر سيتي القادمة
موناكو دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg