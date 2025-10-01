يستكمل مانشستر سيتي الإنجليزي مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة قوية أمام موناكو الفرنسي.

موناكو يستضيف مانشستر سيتي في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة المرتقبة بعد فوزه 2-0 على نابولي الإيطالي في الجولة الأولى هذا الموسم، بينما تعرض موناكو لهزيمة ثقيلة 1-4 أمام كلوب بروج البلجيكي.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة القمة المرتقبة بين موناكو ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة لها.

موعد مباراة موناكو ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة موناكو ضد مانشستر سيتي اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025 على ملعب "لويس الثاني".

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة موناكو ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تذاع مباراة موناكو ضد مانشستر سيتي عبر قناة "بي إن سبورتس HD3".

جدول مباريات اليوم