داني سيبايوس أصبح مرة أخرى لاعبًا أساسيًا في ريال مدريد، بعد أن كان رحيله وشيكاً حيث كان قريبًا جدًا من التوقيع لمارسيليا، لكنه في اللحظة الأخيرة رفض الصفقة.

في داخله كان سيبايوس مترددًا، ولذلك قرر البقاء في ريال مدريد، مقتنعًا بقدرته على كسب مكان له وتغيير رأي تشابي ألونسو.

إنها قصة تتكرر معه دائمًا: كل مدرب جديد يصل لا يضع الكثير من الثقة في سيبايوس في البداية، لكن مع مرور الوقت ينتهي به الأمر إلى الاستسلام أمام الدليل الذي تقدمه مستوياته.

المباراة ضد كايرات ألماتي أكدت ذلك، ففي فريق ريال مدريد الذي يسعى تحت قيادة تشابي ألونسو إلى فرض هيمنته على الاستحواذ، يصبح عمله بالكرة عاملاً حاسمًا.

سيبايوس مرّر 101 كرة ناجحة من أصل 106 تمريرة، رقم قياسي لا يعكس الدقة فحسب بل يبرز أيضًا قدرته على منح اللعب الاستمرارية والهدف، وفقاً لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

سيبايوس ليس لاعبًا أساسيًا معتادًا، لكنه يبرز كأحد أفضل الخيارات الإبداعية في الفريق، حيث يفسر مجريات اللعب من وسط الملعب الخلفي كما لا يفعل سوى القليلين، حيث يمنح وضوحًا في البناء ويقدّم السيطرة في الوسط.

تشابي ألونسو الذي يريد فريقًا يفرض نفسه بالكرة، لا يجد الكثير من اللاعبين في التشكيلة القادرين على مشاركته هذه الفكرة.

يمكن فهم تأثير سيبايوس بشكل أفضل في الإطار الجماعي، تشابي ألونسو يبحث عن فريق ريال مدريد قادر على فرض نفسه في نصف ملعب الخصم من خلال الاستحواذ، وفي هذا السياق، يُعد سيبايوس عنصرًا أساسيًا.

سيبايوس لاعب يقدّم نفسه باستمرار خلف الكرة، ويتمركز جيدًا لاستقبالها، ويربط الخطوط بشكل طبيعي، وينطبق الأمر نفسه على جولر، رغم أن التركي يلعب في مركز متقدم أكثر في الملعب. لا تشواميني الذي يميل أكثر للدور الدفاعي، ولا فالفيردي أو بيلينجهام اللذان يتقدمان للأمام، يملكون هذا النوع من الخصائص، أما كامافينجا فتمتلكه بالفعل، لكن حيويته وحركيته تجعله يفقد موقعه كثيرًا.

مباراة جيدة في ألماتي

خريطة تحركاته في مباراة كايرات تُظهر هيمنته في خط الوسط: فقد تراجع بالقرب من قلبي الدفاع لبدء اللعب، كما تقدم أيضًا إلى نصف ملعب الخصم ليمرر الكرة الأخيرة قبل منطقة الخطورة.

هذه المرونة داخل الوسط تجعله لاعبًا شاملًا تكتيكيًا، قادرًا على دعم الفريق خلال الفترات الطويلة من الهجوم، إضافة إلى ذلك فإن تأثيره في الفريق يمثل عامل توازن أيضًا، فمعه لا يكسب مدريد الدقة فحسب، بل يحقق الانضباط والتنظيم كذلك.

قد لا يبدو الأمر كذلك من النظرة الأولى، لكن ريال مدريد وهو بانتظار بديل طبيعي لتوني كروس، يحتاج إلى سيبايوس وكل الدلائل تشير إلى أنه سيصبح عنصرًا مهمًا لموسم آخر.