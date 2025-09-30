المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رودريجو.. 20 دقيقة مثالية تضع فينيسيوس تحت الضغط في ريال مدريد

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:18 م 01/10/2025
رودريجو

رودريجو

رودريجو لا يستسلم بعد صيف مزدحم بالشكوك حول مستقبله مع ريال مدريد عقب وصول تشابي ألونسو.

أثبت الوقت أن المدرب لم يكن يخادع، فقد قال إن لديه خطة للاعب السابق في سانتوس ضمن مشروعه، رغم الدقائق المحدودة التي حصل عليها في كأس العالم للأندية، والوقت أثبت صحة كلامه.

والأكثر من ذلك أن تشابي ألونسو وضعه في منافسة مع فينيسيوس على مركز الجناح الأيسر، وهو أمر لم يكن واردًا في فترة أنشيلوتي، ورغم أنه ليس أساسيًا بلا منازع الآن، إلا أنه يواصل اكتساب الزخم وإقناع مدربه.

دخل رودريجو بديلًا لفينيسيوس في الدقيقة 70 في مباراة كايرات ألماتي وكاد أن يسجل هدفًا، ومن الواضح أن مركزه الطبيعي هو الجناح الأيسر، حيث يمكنه الوصول إلى خط التماس وكذلك البحث عن تسديدته.

قدّم رودريجو انطلاقة رائعة اخترق بها حتى خط التماس، قبل أن يرسل كرة متقنة حولها كامافينجا برأسه إلى الشباك مسجلًا الهدف الرابع، كما صنع لقطة مميزة في الهدف الثالث لمبابي، ناهيك عن تمريرة جولر البارعة، لاعب سانتوس السابق بدا في قمة التركيز والحماس.

تهنئة من تشابي

قدّم رودريجو أداءً مميزًا أيضًا في محاولاته للتسجيل، حيث سدد كرتين من على حدود منطقة الجزاء، كما وجد الوقت لصناعة هجمة رائعة بتمريرة قاتلة لم تُستثمر، وقد انسجم بشكل رائع مع مبابي بين الخطوط، وفي نهاية المباراة هنّأه تشابي ألونسو على مستواه.

قام تشابي ألونسو باستبدال فينيسيوس مرة أخرى، رغم أن ذلك لم يعد يُعتبر خبرًا جديدًا، هناك خياران في الجناح الأيسر: فينيسيوس ورودريجو، وخياران في الجناح الأيمن: ماستانتونو وبراهيم دياز الذي ترك بصمته أيضًا بتسجيل الهدف الخامس بعد دخوله بقليل.

أوضح تشابي ألونسو في دوري أبطال أوروبا أن فينيسيوس هو الخيار الأول في الجهة اليسرى، لكن من الواضح أن دوره تحت قيادة تشابي ألونسو قد تغيّر مقارنة بفترة كارلو أنشيلوتي، وفي الوقت الحالي يبدو أن مبابي هو الوحيد الذي لا يمكن المساس بمكانه في الهجوم.

