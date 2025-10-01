المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
فولتمايد.. ملك أهداف الظهور الأول مع نيوكاسل

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

08:42 م 01/10/2025
فولتمايد

فولتمايد

أثبت الألماني نيك فولتمايد مهاجم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، أنه خير بديل للسويدي ألكسندر إيزاك الذي انتقل إلى صفوف نادي ليفربول.

وانضم فولتمايد إلى نيوكاسل في صفقة قياسية قادماً من نادي شتوتجارت الألماني، في صفقة قياسية بلغت 75 مليون يورو.

بينما رحل إيزاك عن ملعب "سانت جيمس بارك"، لينضم إلى ليفربول، بعدما تمرد على ناديه نيوكاسل طوال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ملك أهداف الظهور الأول مع نيوكاسل

أصبح نيك فولتمايد هو أول لاعب في نيوكاسل يسجل في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع النادي.

وكان المهاجم الألماني سجل في ظهوره الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم 13 سبتمبر 2025 أمام وولفرهامبتون.

كما سجل في ظهوره الأول بدوري أبطال أوروبا يوم 1 أكتوبر 2025 أمام رويال سانت جيلواز البلجيكي.

ويمتلك المهاجم الألماني هدفاً آخر سجله في مباراة أرسنال في الجولة السادسة من "بريميرليج"، والتي خسرها نيوكاسل بنتيجة (2-1).

نيوكاسل
نيوكاسل
أخبار إحصائيات
الدوري الإنجليزي دوري أبطال أوروبا نيوكاسل نيك فولتمايد

