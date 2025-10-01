المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أنتوني جوردون يقتحم تاريخ نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:24 م 01/10/2025
أنتوني جوردون

أنتوني جوردون - نيوكاسل

سجل أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل يونايتد هدفين خلال مباراة سانت خيلويزي البلجيكي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز جوردون هدفين في تقدم نيوكاسل على سانت خيلويزي بنتيجة 4-0 من منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وسجل أنتوني جوردون ثنائية من ضربة جزاء في الدقيقتين 43 و64.

وكان جوردون سجل هدفا في الجولة الأولى ضد برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

طالع مباريات دوري أبطال أوروبا من هنا

وعاد أنتوني جوردون إنجاز آلان شيرر وشولا أميوبي بعد التسجيل في مباراتين متتاليتين بدوري أبطال أوروبا مع نيوكاسل يونايتد.

اللاعبون الذين سجلوا في مباراتين متتاليتين في دوري أبطال أوروبا مع نيوكاسل:

- آلان شيرر (2002-2003)

- شولا أميوبي (2002-2003)

- أنتوني جوردون (2025-2026)

 

