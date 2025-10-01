سجل أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل يونايتد هدفين خلال مباراة سانت خيلويزي البلجيكي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز جوردون هدفين في تقدم نيوكاسل على سانت خيلويزي بنتيجة 4-0 من منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وسجل أنتوني جوردون ثنائية من ضربة جزاء في الدقيقتين 43 و64.

وكان جوردون سجل هدفا في الجولة الأولى ضد برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

طالع مباريات دوري أبطال أوروبا من هنا

وعاد أنتوني جوردون إنجاز آلان شيرر وشولا أميوبي بعد التسجيل في مباراتين متتاليتين بدوري أبطال أوروبا مع نيوكاسل يونايتد.

اللاعبون الذين سجلوا في مباراتين متتاليتين في دوري أبطال أوروبا مع نيوكاسل:

- آلان شيرر (2002-2003)

- شولا أميوبي (2002-2003)

- أنتوني جوردون (2025-2026)