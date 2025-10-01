المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

1 1
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

1 2
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

1 0
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

0 2
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

0 4
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
نابولي

نابولي

1 0
22:00
سبورتينج لشبونة

سبورتينج لشبونة

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

2 0
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

إعلان

52 هدفا في 50 مباراة.. ماكينة "هالاند" لا تتوقف بدوري أبطال أوروبا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:51 م 01/10/2025
هالاند

هالاند - مانشستر سيتي

لا يتوقف النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي عن تسجيل الأهداف في دوري أبطال أوروبا بعدما هز شباك موناكو الفرنسي بثنائية، اليوم الأربعاء.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على موناكو في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم "2025-2026".

وسجل هالاند هدفيه في شباك موناكو خلال الدقيقتين 15 و44.

ووصل هالاند إلى 52 هدفا في ظهوره الخمسين له بدوري أبطال أوروبا.

طالع نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا من هنا

إيرلينج هالاند في دوري أبطال أوروبا

- 50 مباراة

- 52 هدفا

ولعب هالاند بقميص سالزبورج وبوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

ووصل هالاند إلى هدفه الـ14 في آخر 7 مباريات.

للتعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي موناكو مان سيتي هالاند موناكو ضد مان سيتي

إعلان

مباشر
موناكو

موناكو

1 2
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

54

فرصة هدف لموناكو بعد كرة عرضية ويقابلها بالوجون بلمسة من داخل منطقة الجزاء وتمر بجوار القائم بقليل

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
برشلونة

برشلونة

1 1
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

55

سيطرة واستحواذ من جانب فريق باريس سان جيرمان على مجريات اللقاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
