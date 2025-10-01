لا يتوقف النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي عن تسجيل الأهداف في دوري أبطال أوروبا بعدما هز شباك موناكو الفرنسي بثنائية، اليوم الأربعاء.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على موناكو في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم "2025-2026".

وسجل هالاند هدفيه في شباك موناكو خلال الدقيقتين 15 و44.

ووصل هالاند إلى 52 هدفا في ظهوره الخمسين له بدوري أبطال أوروبا.

إيرلينج هالاند في دوري أبطال أوروبا

- 50 مباراة

- 52 هدفا

ولعب هالاند بقميص سالزبورج وبوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

ووصل هالاند إلى هدفه الـ14 في آخر 7 مباريات.

