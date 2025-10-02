تحدث المدرب الألماني هانسي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان، والتي جرت ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتفوق فريق باريس سان جيرمان على نظيره برشلونة بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثانية، من مواجهات الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا.

وأكد هانسي فليك على أحقية باريس سان جيرمان بالفوز في المباراة، مشيرًا إلى أن فريق البلوجرانا لم يكن في أفضل حالاته.

فليك يتحدث عن الهزيمة

قال هانسي فليك، مدرب برشلونة، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في الشوط الأول لعبنا بشكل أفضل بكثير من الشوط الثاني، لقد واجهنا الكثير من الفرص لأننا كنا متعبين".

وأضاف فليك: "الحقيقة أن باريس سان جيرمان فريق رائع، لديهم لاعبون شباب وسريعون للغاية، وقدموا مباراة رائعة، ولم نلعب بأفضل مستوى لنا، وضد فريق كهذا، من الضروري أن نكون في أفضل حالاتنا، لقد استحقوا الفوز".

وأتم مدرب برشلونة: "أعتقد أن بيدري ودي يونج لعبا عددًا كبيرًا من الدقائق، من المهم أن يكونا منتعشين، لكن الأهم هو الفريق".