المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

- -
17:15
الأهلي

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
19:45
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الأوروبي
ليون

ليون

- -
22:00
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فليك: باريس سان جيرمان استحق الفوز.. ولم نكن في أفضل حالاتنا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:46 ص 02/10/2025
هانز فليك مدرب برشلونة

هانسي فليك

تحدث المدرب الألماني هانسي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان، والتي جرت ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتفوق فريق باريس سان جيرمان على نظيره برشلونة بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثانية، من مواجهات الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا.

وأكد هانسي فليك على أحقية باريس سان جيرمان بالفوز في المباراة، مشيرًا إلى أن فريق البلوجرانا لم يكن في أفضل حالاته.

فليك يتحدث عن الهزيمة

قال هانسي فليك، مدرب برشلونة، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في الشوط الأول لعبنا بشكل أفضل بكثير من الشوط الثاني، لقد واجهنا الكثير من الفرص لأننا كنا متعبين".

وأضاف فليك: "الحقيقة أن باريس سان جيرمان فريق رائع، لديهم لاعبون شباب وسريعون للغاية، وقدموا مباراة رائعة، ولم نلعب بأفضل مستوى لنا، وضد فريق كهذا، من الضروري أن نكون في أفضل حالاتنا، لقد استحقوا الفوز".

وأتم مدرب برشلونة: "أعتقد أن بيدري ودي يونج لعبا عددًا كبيرًا من الدقائق، من المهم أن يكونا منتعشين، لكن الأهم هو الفريق".

برشلونة
برشلونة
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا برشلونة هانسي فليك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg