تشهد منافسات دوري أبطال أوروبا مباراة قوية تجمع بين فريقي أرسنال الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

أرسنال يستضيف أتلتيكو مدريد في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويدخل أرسنال المباراة المرتقبة ضد أتلتيكو بعد فوزه 2-0 على أتلتيك بلباو الإسباني وأولمبياكوس اليوناني بنفس النتيجة.

بينما اكتسح أتلتيكو فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني 5-1، بعد خسارته أمام ليفربول الإنجليزي 2-3.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة القمة المرتقبة بين أرسنال وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة لها.

موعد مباراة أرسنال ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة أرسنال ضد أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2025 على ملعب "الإمارات".

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة أرسنال ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تذاع مباراة أرسنال ضد أتلتيكو مدريد عبر قناة "بي إن سبورتس HD3".

جدول مباريات اليوم