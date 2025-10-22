المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشكيل ريال مدريد.. مبابي وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:53 م 22/10/2025
ريال مدريد

مبابي يقود تشكيل ريال مدريد

أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل الفريق الرسمي استعدادًا لمواجهة يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث يسعى الفريق الملكي لمواصلة انتصاراته الأوروبية بعد تحقيق العلامة الكاملة في أول جولتين.

ويحتل ريال مدريد المركز التاسع في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 6 نقاط بالتساوي مع نيوكاسل وبايرن ميونيخ وبرشلونة، بينما يدخل يوفنتوس اللقاء في المركز الـ24 من بين 36 فريقًا مشاركًا في مرحلة الدوري الجديد للبطولة، برصيد نقطتين فقط.

تشكيل ريال مدريد أمام يوفنتوس:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي – إيدير ميليتاو – راؤول أسينسيو – ألفارو كاريراس

خط الوسط: أوريلين تشواميني – جود بيلينجهام – أردا جولر

خط الهجوم: إبراهيم دياز – فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي

للاطلاع على نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا اضغط هنا

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا يوفنتوس كيليان مبابي ريال مدريد ضد يوفنتوس

