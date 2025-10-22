أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل الفريق الرسمي استعدادًا لمواجهة يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث يسعى الفريق الملكي لمواصلة انتصاراته الأوروبية بعد تحقيق العلامة الكاملة في أول جولتين.

ويحتل ريال مدريد المركز التاسع في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 6 نقاط بالتساوي مع نيوكاسل وبايرن ميونيخ وبرشلونة، بينما يدخل يوفنتوس اللقاء في المركز الـ24 من بين 36 فريقًا مشاركًا في مرحلة الدوري الجديد للبطولة، برصيد نقطتين فقط.

تشكيل ريال مدريد أمام يوفنتوس:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي – إيدير ميليتاو – راؤول أسينسيو – ألفارو كاريراس

خط الوسط: أوريلين تشواميني – جود بيلينجهام – أردا جولر

خط الهجوم: إبراهيم دياز – فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي

