علم يلا كورة من مصادر خاصة في نادي ليفربول أن اللاعب المصري محمد صلاح دخل في مشادة كلامية مع المدرب الهولندي آرني سلوت، إثر مشاركة الأول لمدة 16 دقيقة فقط أمام آينتراخت فرانكفورت.

واستفاق ليفربول، مساء أمس الأربعاء، بتحقيق فوز كبير (5-1) على آينتراخت فرانكفورت في مباراة جمعتهما على ملعب دويتشه بنك بارك ضمن الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

وأنهى ليفربول سلسلة هزائمه المتتالية التي امتدت 4 مباريات في جميع المسابقات الرسمية، ما لم يحدث منذ عام 2014.

مشادة بين صلاح وسلوت في ليفربول

بدأ صلاح مباراة آينتراخت فرانكفورت بين بدلاء ليفربول قبل أن يشارك عند حدود الدقيقة 76.

وشعر صلاح بالاستياء من غيابه عن التشكيل الأساسي، وفق ما علم يلا كورة من مصادر خاصة في ليفربول، كما بدا غاضبًا من إشراكه في وقت متأخر، حيث كانت النتيجة تشير بالفعل إلى تقدم فريق سلوت بـ5 أهداف مقابل هدف وحيد.

ودخل صلاح في مشادة كلامية مع سلوت، عبر خلالها عن غضبه من المشاركة لمدة 16 دقيقة فقط، معتبرًا ذلك بمثابة قلة احترام لمسيرته الممتدة مع ليفربول منذ صيف 2017.

وحذف صلاح صورته الشخصية بقميص ليفربول من حسابه الرسمي على موقع إكس أو تويتر سابقًا، كما أزال جملة "لاعب في نادي ليفربول"، في ردة فعل أخرى على تصرفات سلوت.

وأوضح لويس ستيل، مراسل صحيفة ديلي ميل البريطانية في ملعب دويتشه بنك بارك، أن الغضب ظهر واضحًا على ملامح صلاح في الممر المؤدي إلى غرف الملابس، عقب نهاية المباراة.

يشار إلى أن صلاح جلس بديلًا في مباراتين متتاليتين في منافسات دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2017.

ويعيش صلاح شأنه شأن زملائه الآخرين في ليفربول أوقاتًا عصيبة هذا الموسم، مكتفيًا بإحراز 3 أهداف في جميع المسابقات الرسمية.