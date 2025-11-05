مفاجأة مدوية.. بافوس يعبر فياريال في دوري أبطال أوروبا

سقط نادي فياريال الإسباني في فخ الهزيمة أمام نظيره بافوس القبرصي، في المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن منافسات دروي أبطال أوروبا.

وتفوق فريق بافوس على نظيره فياريال بهدف نظيف، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مواجهات الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا، وأقيم اللقاء على ملعب ليماسول.

بافوس يعبر فياريال

سيطر فياريال على مجريات المباراة أمام بافوس بشكل واضح، وظهر ذلك خلال الشوط الأول من المواجهة.

ونجح بافوس في التسجيل بالدقيقة 46 من عمر المباراة، عن طريق ديريك لوكاسين، الذي وضع فريقه بالمقدمة.

وجاء هدف بافوس بعد أن ارتقى ديريك لوكاسن، موجهًا الكرة إلى داخل الشباك عن طريق رأسية متقنة.

وحاول فريق فياريال تعديل النتيجة في الوقت المتبقي من المباراة، إلا أنه فشل أمام صمود دفاعات بافوس.

ورفع فريق بافوس رصيده إلى 5 نقاط مستقرًا بالمركز الـ19 في جدول ترتيب الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا.

وتجمد رصيد فياريال عند نقطة واحدة ليستقر في المركز الـ32 بجدول ترتيب الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا.