كرة يد - السوبر المصري
الأهلي

الأهلي

29 22
18:30
سبورتنج

سبورتنج

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

2 1
22:00
برشلونة

برشلونة

كرة يد - السوبر المصري
الزمالك

الزمالك

28 29
16:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

2 2
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

1 0
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

2 0
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

1 0
15:30
السعودية

السعودية

مفاجأة مدوية.. بافوس يعبر فياريال في دوري أبطال أوروبا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:59 م 05/11/2025
بافوس

فريق بافوس

سقط نادي فياريال الإسباني في فخ الهزيمة أمام نظيره بافوس القبرصي، في المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن منافسات دروي أبطال أوروبا.

وتفوق فريق بافوس على نظيره فياريال بهدف نظيف، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مواجهات الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا، وأقيم اللقاء على ملعب ليماسول.

بافوس يعبر فياريال

سيطر فياريال على مجريات المباراة أمام بافوس بشكل واضح، وظهر ذلك خلال الشوط الأول من المواجهة.

ونجح بافوس في التسجيل بالدقيقة 46 من عمر المباراة، عن طريق ديريك لوكاسين، الذي وضع فريقه بالمقدمة.

وجاء هدف بافوس بعد أن ارتقى ديريك لوكاسن، موجهًا الكرة إلى داخل الشباك عن طريق رأسية متقنة.

وحاول فريق فياريال تعديل النتيجة في الوقت المتبقي من المباراة، إلا أنه فشل أمام صمود دفاعات بافوس.

ورفع فريق بافوس رصيده إلى 5 نقاط مستقرًا بالمركز الـ19 في جدول ترتيب الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا.

وتجمد رصيد فياريال عند نقطة واحدة ليستقر في المركز الـ32 بجدول ترتيب الدور الرئيسي من دوري أبطال أوروبا.

فياريال
فياريال
دوري أبطال أوروبا فياريال بافوس

مباشر
كلوب بروج

كلوب بروج

2 1
برشلونة

برشلونة

51

محاولة لبرشلونة بعد تمريرة ويقابلها فيرمين لوبيز بتسديدة على حدود منطقة الجزاء ويتصدى لها الدفاع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

50

سيطرة واستحواذ من جانب فريق مانشستر سيتي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
