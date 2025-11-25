يشهد اليوم الثلاثاء العديد من المباريات في مختلف البطولات حول العالم ويتصدرها دوري أبطال أوروبا، لقاء وحيد في الدوري المصري، والملحق المؤهل إلى كأس العرب 2025.

وتقام 9 مباريات في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، وعلى رأسها تشيلسي ضد برشلونة، ومانشستر سيتي يستضيف باير ليفركوزن.

وفي الدوري المصري، سيقام بيراميدز والمقاولون العرب في الجولة الرابعة عشر.

ولحساب التصفيات التأهيلية إلى كأس العرب 2025، تقام 3 مباريات ولعل أبرزها لقاء الكويت وموريتانيا، حيث سينضم الفائز إلى مجموعة مصر في البطولة.

إليكم مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

5:00 مساء.. بيراميدز ضد المقاولون العرب.. أون سبورت

الملحق المؤهل إلى مجموعات كأس العرب 2025

3:00 مساء.. الكويت ضد موريتانيا.. bein sport المفتوحة

6:00 مساء.. سوريا ضد جنوب السودان.. beIN SPORTS HD 1 extra

6:00 مساء.. فلسطين ضد ليبيا.. bein sport المفتوحة

دوري أبطال أوروبا

7:45 مساء.. جالاتا سراي ضد سان جيلواز.. beIN SPORTS HD 3

7:45 مساء.. أياكس ضد بنفيكا.. beIN SPORTS HD 4

10:00 مساء.. مانشستر سيتي ضد باير ليفركوزن.. beIN SPORTS HD 3

10:00 مساء.. تشيلسي ضد برشلونة.. beIN SPORTS HD 1

10:00 مساء.. نابولي ضد كاراباج اجدام.. beIN SPORTS HD 6

10:00 مساء.. بروسيا دورتموند ضد فياريال.. beIN SPORTS HD 7

10:00 مساء.. مارسيليا ضد نيوكاسل يونايتد.. beIN SPORTS HD 5

10:00 مساء.. جليمت ضد يوفنتوس.. beIN SPORTS HD 4

10:00 مساء.. سلافيا براج ضد أتلتيك بلباو.. beIN SPORTS HD 8

دوري أبطال آسيا للنخبة

6:00 مساء.. الوحدة الإماراتي ضد السد القطري.. beIN SPORTS HD 2

8:15 مساء.. الهلال السعودي ضد الشرطة العراقي.. beIN SPORTS HD 2