المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

كأس العرب
الكويت

الكويت

- -
15:00
موريتانيا

موريتانيا

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مباريات اليوم.. مواجهات مثيرة في أبطال أوروبا.. ظهور بيراميدز.. وملحق كأس العرب

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:17 ص 25/11/2025
دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا

يشهد اليوم الثلاثاء العديد من المباريات في مختلف البطولات حول العالم ويتصدرها دوري أبطال أوروبا، لقاء وحيد في الدوري المصري، والملحق المؤهل إلى كأس العرب 2025.

وتقام 9 مباريات في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، وعلى رأسها تشيلسي ضد برشلونة، ومانشستر سيتي يستضيف باير ليفركوزن.

للتعرف على جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا اضغط هنا

وفي الدوري المصري، سيقام بيراميدز والمقاولون العرب في الجولة الرابعة عشر.

ولحساب التصفيات التأهيلية إلى كأس العرب 2025، تقام 3 مباريات ولعل أبرزها لقاء الكويت وموريتانيا، حيث سينضم الفائز إلى مجموعة مصر في البطولة.

طالع مركز مباريات يلا كورة من هنا

إليكم مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

5:00 مساء.. بيراميدز ضد المقاولون العرب.. أون سبورت

الملحق المؤهل إلى مجموعات كأس العرب 2025

3:00 مساء.. الكويت ضد موريتانيا.. bein sport المفتوحة

6:00 مساء.. سوريا ضد جنوب السودان.. beIN SPORTS HD 1 extra

6:00 مساء.. فلسطين ضد ليبيا.. bein sport المفتوحة

دوري أبطال أوروبا

7:45 مساء.. جالاتا سراي ضد سان جيلواز.. beIN SPORTS HD 3

7:45 مساء.. أياكس ضد بنفيكا.. beIN SPORTS HD 4

10:00 مساء.. مانشستر سيتي ضد باير ليفركوزن.. beIN SPORTS HD 3

10:00 مساء.. تشيلسي ضد برشلونة.. beIN SPORTS HD 1

10:00 مساء.. نابولي ضد كاراباج اجدام.. beIN SPORTS HD 6

10:00 مساء.. بروسيا دورتموند ضد فياريال.. beIN SPORTS HD 7

10:00 مساء.. مارسيليا ضد نيوكاسل يونايتد.. beIN SPORTS HD 5

10:00 مساء.. جليمت ضد يوفنتوس.. beIN SPORTS HD 4

10:00 مساء.. سلافيا براج ضد أتلتيك بلباو.. beIN SPORTS HD 8

دوري أبطال آسيا للنخبة

6:00 مساء.. الوحدة الإماراتي ضد السد القطري.. beIN SPORTS HD 2

8:15 مساء.. الهلال السعودي ضد الشرطة العراقي.. beIN SPORTS HD 2

دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي بيراميدز مباريات اليوم ترتيب دوري أبطال أوروبا كأس العرب 2025 القنوات الناقلة لمباريات اليوم تشيلسي ضد برشلونة

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg