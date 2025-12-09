المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر في ليفربول ليلا كورة: قد يتم استبعاد صلاح من رحلة إنتر ميلان

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:01 م 07/12/2025 تعديل في 04:06 م
محمد صلاح

محمد صلاح

كشف مصدر داخل نادي ليفربول الإنجليزي، عن موقف النادي من التصريحات التي أدلى بها محمد صلاح لاعب الفريق، عقب مباراة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول في مباراة ليدز يونايتد، أمس السبت، والتي انتهت بالتعادل (3-3)، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظل صلاح على دكة ليفربول للمرة الثالثة تواليًا في الدوري الإنجليزي بعد مباريات وست هام يونايتد وسندرلاند.

وكان محمد صلاح قد انفجر بالحديث بعد مباراة ليفربول وليدز حيث ألمح لرحيله في الفترة المقبلة بعدما جلس على مقاعد البدلاء دون أن يشارك. (طالع التفاصيل من هنا)

استبعاد صلاح من رحلة إنتر ميلان

وقال مصدر من ليفربول في تصريحات خاصة ليلا كورة: "قد يتم استبعاد محمد صلاح من رحلة الفريق إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، بعد تصريحاته الأخيرة".

ويحل ليفربول ضيفاً على نظيره إنتر ميلان الإيطالي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز الثالث عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما يقع إنتر ميلان في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول إنتر ميلان محمد صلاح

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg