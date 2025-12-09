كشف مصدر داخل نادي ليفربول الإنجليزي، عن موقف النادي من التصريحات التي أدلى بها محمد صلاح لاعب الفريق، عقب مباراة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول في مباراة ليدز يونايتد، أمس السبت، والتي انتهت بالتعادل (3-3)، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظل صلاح على دكة ليفربول للمرة الثالثة تواليًا في الدوري الإنجليزي بعد مباريات وست هام يونايتد وسندرلاند.

وكان محمد صلاح قد انفجر بالحديث بعد مباراة ليفربول وليدز حيث ألمح لرحيله في الفترة المقبلة بعدما جلس على مقاعد البدلاء دون أن يشارك. (طالع التفاصيل من هنا)

استبعاد صلاح من رحلة إنتر ميلان

وقال مصدر من ليفربول في تصريحات خاصة ليلا كورة: "قد يتم استبعاد محمد صلاح من رحلة الفريق إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، بعد تصريحاته الأخيرة".

ويحل ليفربول ضيفاً على نظيره إنتر ميلان الإيطالي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز الثالث عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما يقع إنتر ميلان في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.