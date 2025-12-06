المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سأودع الجماهير في المباراة المقبلة.. صلاح يكشف موقفه من الرحيل عن ليفربول

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:30 م 06/12/2025
محمد صلاح

محمد صلاح - لاعب ليفربول

ألمح اللاعب المصري محمد صلاح إلى إمكانية رحيله عن نادي ليفربول قريبًا، موضحًا أنه سيودع الجماهير في المباراة المقبلة على ملعب أنفيلد.

ويعاني صلاح هذا الموسم تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، إذ جلس على مقاعد بدلاء ليفربول في آخر 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي ضد كل من وست هام وسندرلاند وليدز على الترتيب.

تصريحات صلاح عن مستقبله مع ليفربول

وقال صلاح في تصريحات عبر قناة TV 2 Sport التليفزيونية: "كنت أظن أنني سأنهي مسيرتي هنا في ليفربول، لكن هذا ليس ما يحدث معي الآن".

وأضاف: "وعدتني الإدارة بالكثير في الصيف، لكنني كنت على الدكة في 3 مباريات، ولا أستطيع القول إنهم أوفوا بوعودهم".

وواصل تصريحاته في السياق نفسه: "سأقول وداعًا لجماهير ليفربول في المباراة المقبلة -ضد برايتون- لأنني سأذهب إلى أمم أفريقيا، ولا أعرف ما الذي سيحدث عندما أكون هناك".

وأتم: "لا أعرف ما إذا كانت مباراة برايتون هي الأخيرة لي مع ليفربول.. لكن الوضع الحالي غير مقبول بالنسبة لي".

ويدافع صلاح عن ألوان ليفربول منذ صيف 2017، محققًا العديد من الإنجازات على المستويين الجماعي والفردي.

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

