جواو بيدرو يوقع أول أهدافه الأوروبية مع تشيلسي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:27 م 09/12/2025
جواو بيدرو

جواو بيدرو

دون المهاجم البرازيلي جواو بيدرو أول أهدافه في مسيرته بدوري أبطال أوروبا، بعد أن منح تشيلسي التقدم على مضيفه أتالانتا، في المواجهة التي تقام مساء اليوم بمدينة بيرجامو، ضمن منافسات الجولة الحالية من البطولة.

بيدرو يوقع على أول أهدافه في دوري الأبطال

وجاء هدف بيدرو بعد كرة متقنة من الظهير المتألق ريس جيمس، الذي أرسل تمريرة صنعت الفارق داخل منطقة الجزاء، ليضعها المهاجم البرازيلي بثبات في الشباك.

وبعد مراجعة مطولة من حكم الفيديو المساعد، تم اعتماد الهدف رسميًا.

وكان أتالانتا يأمل في تعزيز حظوظه في التأهل، خاصة وأن الفوز على تشيلسي بقيادة إنزو ماريسكا كان سيقربه بشدة من الدور التالي، إلا أن الفريق الإيطالي تراجع مع اقتراب نهاية الشوط الأول.

وتلقى أتالانتا ضربة موجعة أخرى بإصابة راؤول بيلانوفا، الذي غادر أرض الملعب متأثرًا بالإصابة، ليحل دافيد زاباكوستا بديلًا له.

تشيلسي دوري أبطال اوروبا جواو بيدرو تشيلسي ضد أتالانتا

