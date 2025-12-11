المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أرسنال يتصدر وبرشلونة في مركز متأخر.. ترتيب دوري أبطال أوروبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:33 ص 11/12/2025
أرسنال

أرسنال لا يتوقف عن الانتصارات في دوري أبطال أوروبا

انتهت مباريات الجولة السادسة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026 ببقاء نادي أرسنال في الصدارة، بينما يحتل برشلونة مركزًا متأخرًا رفقة عدد من الفرق المرشحة لحصد اللقب هذا الموسم.

ويختتم الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا بعد جولتين، حيث تتأهل الفرق من المراكز الأول حتى الثامن مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الفرق من المراكز التاسع حتى الرابع والعشرين ملحقًا فاصلًا يؤهل إلى ثمن النهائي.

ترتيب دوري أبطال أوروبا

يظل أرسنال الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي نقطة في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، محققًا العلامة الكاملة بـ18 نقطة من 6 مباريات، متقدمًا على الوصيف بايرن ميونخ بفارق ثلاث نقاط.

وفي المراكز المتأخرة التي لا تؤهل مباشرة إلى ثمن النهائي، يظهر ليفربول تاسعًا ودورتموند عاشرًا، كما يحتل تشيلسي وبرشلونة ويوفنتوس ونابولي المراكز 13 و15 و17 و23 على الترتيب.

طالع ترتيب دوري أبطال أوروبا بالكامل من هنا

يشار إلى أن 4 فرق لم تحقق بعد أول انتصار لها في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، هي بودو جليمت وسلافيا براج وفياريال وكايرات.

دوري أبطال أوروبا برشلونة أرسنال

