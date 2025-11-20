يصطدم فريق كرة الطائرة بنادي الزمالك بأزمة جديدة بسبب المحترف الصربي ميلان كاتيتش، لاعب الفريق الأبيض السابق.

وتواجد ميلان كاتيتش في فريق كرة الطائرة بنادي الزمالك منذ فترة طويلة ورحل قبل عامين تقريبًا.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن ميلان كاتيتش اتجه لشكوى نادي الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة.

وأضاف المصدر أن اللاعب الصربي له مستحقات متأخرة تقدر بحوالي 35 أو 36 ألف دولار.

ولم تكن هذه الأزمة الوحيدة في فريق كرة الطائرة لنادي الزمالك، بل هناك غرامات أخرى لصالح اتحاد الطائرة سبق توقيعها على ثنائي الفريق الأبيض أحمد فتحي ومحمد عادل دولا والمقدرة بـ350 ألف جنيه مصري، حتى لا يتعرض الثنائي للإيقاف من قبل الاتحاد.

كما تسعى إدارة الزمالك لسداد المستحقات المتأخرة لصالح اتحاد الطائرة، من أجل قيد الثنائي ياسين محمد وياسين أبو الحسن لاعبا الفريق الأبيض للمشاركة مع الفريق في منافسات الموسم الحالي.

ومنح اتحاد الطائرة مجلس إدارة النادي الأبيض مهلة حتى موعد المباراة القادمة من أجل سداد المستحقات المتأخرة.

ويسعى الزمالك لحل أزمة مستحقات ميلان من أجل عدم التعرض لإيقاف جديد، حيث تسعى طائرة الفريق لدعم صفوفها في يناير بصفقتين لم يتم الكشف عنهما.