كلام فى الكورة
مصدر يكشف ليلا كورة.. موعد إعلان قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

06:11 م 27/08/2025
منتخب مصر

منتخب مصر - صورة أرشيفية

يعلن حسام حسن، منتخب مصر، قائمة منتخبنا الوطني لمعسكر شهر سبتمبر المقبل يوم الأحد المقبل وفقا لما أكده مصدر خاص لـ"يلا كورة".

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لخوض مباراتي إثيوبيا ثم بوركينا فاسو يومي 5 و9 سبتمبر المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأوضح المصدر أن حسام حسن سوف يعلن القائمة النهائية لمعسكر سبتمبر يوم الأحد المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في صدارة المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال برصيد 16 نقطة بعدما حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل مرة واحدة ولم يتلق أي هزيمة.

وتضم مجموعة منتخب مصر كلا من: "بوركينا فاسو، سيراليون، إثيوبيا، غينيا بيساو، وجيبوتي".

اتحاد الكرة يرفض ودية زامبيا

وقال مصدر أيضًا في اتحاد الكرة، إن اتحاد الكرة رفض عرضا لمباراة ودية بين منتخبي مصر وزامبيا.

وأضاف أن جنسية المدير الفني لمنتخب زامبيا أفرام جرانت (الكيان الصهيوني) هي السبب في رفض عرض المواجهة الودية.

رسميًا.. 50 ألف مشجع في مباراة مصر وإثيوبيا بتصفيات كأس العالم

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر تصفيات كأس العالم بوركينا فاسو إثيوبيا معسكر سبتمبر

التعليقات

